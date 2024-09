सिस्टर इनेस पौलिनो अल्बिनो: “बच्चों को मिशन में शामिल करना

सिस्टर साओज़िन्हा वाज़ - वाटिकन सिटी

वाटिकन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में, सिस्टर इनेस पौलिनो अल्बिनो ने सबसे पहले संत पापा फ्राँसिस को सुसमाचार प्रचार के लिए गठित विभाग में अपनी नई नियुक्ति के लिए धन्यवाद दिया, जिसे वे ईश्वर का अनुग्रह मानती हैं। तब से उन्होंने प्रार्थनाओं के लिए अनुरोध किया है कि उन्हें सौंपे गए मिशन में उनका साथ दिया जाए।

सिस्टर इनेस ने कहा, "मैं बहुत आभारी हूँ, और मैं मानती हूँ कि पवित्र बालकपन के परमधर्मपीठीय मिशन सोसाइटी के महासचिव के रूप में यह नियुक्ति ईश्वर का अनुग्रह है। यह मेरे धर्मसमाज - ख्रीस्त के रक्त के आराधकों की धर्मबहनों - और गिनी-बिसाऊ, मेरी मातृभूमि में हमारे मिशनरी कलीसिया के लिए भी एक सम्मान की बात है। मैं इसे एक संकेत के रूप में देखती हूँ कि हम भी कलीसिया के सार्वभौमिक मिशन में भाग ले रहे हैं।"

प्रेरितिक देखभाल पर पुनर्विचार करना और "यह हमेशा से इस तरह से किया जाता रहा है" के आरामदायक प्रेरितिक मानदंड को त्यागना, सिस्टर इनेस के लिए, पुराने ख्रीस्तीय परंपरा वाले देशों और अपेक्षाकृत नवीन सुसमाचार प्रचारित देशों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। वे प्रेरितिक कार्यकर्ताओं से अपने मिशन में अधिक रचनात्मक और साहसी होने, और बच्चों एवं किशोरों में निवेश का आह्वान करती है, ताकि वे कलीसिया को पुनर्जीवित करने का चैनल बन सकें।

सिस्टर इनेस बताती हैं कि बच्चों को सुसमाचार सुनाकर, हम वयस्कों को भी सुसमाचार सुना रहे हैं। बच्चे और युवा लोग जो कुछ भी सीखते हैं, उसे अपने परिवारों में वापस ले जाते हैं और यह प्रक्रिया एक नए समाज और एक नवीनीकृत कलीसिया की ओर ले जाती है।

सिस्टर इनेस याद करती हैं कि पवित्र बालकपन की परमधर्मपीठीय मिशनरी सोसायटी की स्थापना बच्चों और किशोरों को दुनिया भर में अपने साथी देशवासियों और महिलाओं की ज़रूरतों के बारे में जागरूक करने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य बच्चों में संवेदनशीलता विकसित करना था, उनकी दैनिक प्रार्थनाओं और उनके बलिदानों के माध्यम से उनके संग्रह या दान द्वारा उनकी मदद करना।

इन कार्यों के तहत, संस्था बच्चों और किशोरों की शिक्षा और ख्रीस्तीय प्रशिक्षण के अपने काम में मिशनरी कलीसिया की मदद करती है। हालाँकि, मिशन को केवल परियोजनाओं के वित्तपोषण तक सीमित नहीं किया गया है, पवित्र बालकपन के लिए नए पीएमएस महासचिव ने चेतावनी दी।

सिस्टर इनेस ने फिर बच्चों की एकजुटता के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया क्योंकि उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास वे संभावनाएँ नहीं हैं जो उनके पास हो सकती हैं। वे इस जागरूकता को सुसमाचार प्रचार और विकास के स्रोत के रूप में देखती हैं - एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण क्योंकि आज के बच्चे कल के नेता हैं।

अफ्रीका, विशेष रूप से गिनी-बिसाऊ, अपनी मातृभूमि की ओर देखते हुए, सिस्टर इनेस ने अफ्रीका के सबसे प्रमुख उपनिवेश-विरोधी नेताओं में से एक, पान-अफ्रीकन, बुद्धिजीवी और दार्शनिक अमिलकर कैब्राल के प्रसिद्ध वाक्यांश को याद किया: "बच्चे हमारी युवावस्था, हमारी मातृभूमि के फूल हैं।" उन्होंने अफ्रीकी सरकारों से बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा में निवेश करने की अपील की।

सिस्टर इनेस ने अंत में कहा कि पोंटिफिकल मिशन सोसाइटी का प्राथमिक उद्देश्य प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना और प्रेरित करना है ताकि कलीसिया अपनी प्रकृति, एक मिशनरी प्रकृति का प्रयोग करना जारी रखे।

