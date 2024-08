सूडान के धर्माध्यक्षों ने मानवीय आपातकाल के बीच वार्ता का आह्वान किया

वाटिकन न्यूज

सूडान, मंगलवार, 13 अगस्त 2024 (रेई) : रविवार के देवदूत प्रार्थना में, पोप फ्राँसिस ने युद्ध और हिंसा से प्रभावित सभी देशों के पीड़ितों को प्रभु को सौंप दिया था, जिसमें सूडान भी शामिल है, जो अपने प्रमुख शहरों के सभी कोनों में संघर्ष से जूझ रहा है।

सूडान में मानवीय संकट जारी है, क्योंकि अमेरिका की मध्यस्थता में सूडानी रैपिड सपोर्ट (आरएसएफ) और सशस्त्र (एसएएफ) बलों के बीच बातचीत पिछले कुछ हफ्तों से जारी है, लेकिन इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है। टिप्पणीकारों का कहना है कि इसका एक कारण 31 जुलाई को सैन्य स्नातक समारोह के दौरान सूडान के सैन्य नेता अब्देल फत्ताह अल-बुरहान पर आरएसएफ द्वारा ड्रोन से हमला किया जाना है, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी।

वाटिकन फिदेस न्यूज एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार में अल अबायिद धर्मप्रांत के फादर बीयोंग केवोल डेंग ने कहा, राजधानी और देश के बाकी हिस्सों में "भयावाह स्थिति" के कारण उन्हें कलीसिया के कई अन्य सदस्यों के साथ खार्तूम छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

सूडान धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के उप-महासचिव फादर केवोल ने कहा, “मुझे जुबा फिर जाना पड़ा। कलीसिया के कई अन्य सदस्यों की तरह, हमें भी सूडान में अपने स्थान छोड़ने पड़े, क्योंकि वे बहुत खतरनाक हो गए थे, लेकिन मुझे लगातार अपडेट मिलते रहते हैं।"

दक्षिण सूडान में सहायता की तलाश में सूडान के संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों से प्रवासियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है।

फादर केवोल ने कहा, "दुर्भाग्य से, बदतर स्थितियों के कारण सब कुछ खराब हो गया है... सूडान में पानी, भोजन और दवा की कमी है," जिससे सभी शरणार्थियों के लिए स्थिति और खराब हो गई है।



एक चुनौती के बावजूद, स्थानीय कलीसिया दोनों देशों में विस्थापित व्यक्तियों की सहायता में हस्तक्षेप करने का प्रयास जारी रखी है। कुछ लोगों को समान कारणों से उन क्षेत्रों में लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जहां से वे भाग गये थे।



फादर बियोंग कहते है कि खार्तुम में उनके एक रिश्तेदार ने बताया कि “देश का कोई भी कोना नहीं है जो संघर्ष से अछूता हो, लड़ाई हर जगह है।

बुधवार को जिनेवा में शांति वार्ता आयोजित की जाएगी और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। हालांकि, जेद्दा में बिना किसी समझौते के संपन्न हुई शांति वार्ता के बाद, सूडानी सरकार और एसएएफ की उपस्थिति की पुष्टि होना अभी बाकी है। इस पर सूडान पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट जैसे अन्य सूडानी समूहों ने आपत्ति जताई, जिन्होंने वार्ता से उन्हें बाहर रखे जाने पर सवाल उठाया।

