युगांडा: विस्तृत पल्ली सर्वेक्षण बहुसांस्कृतिक समुदाय के लिए रोडमैप प्रदान करता है

सिस्टर रोज़लीन वम्बानी वाफुला, एफएसपी

युगांडा, होइमा, मंगलवार, 13 अगस्त 2024 (वाटिकन न्यूज) : युगांडा के अन्य स्थानों के साथ-साथ आस-पास के देशों से विस्थापित लोगों को युगांडा के होइमा धर्मप्रांत में शरण मिली है। पवित्र परिवार कटुलिकिरे पल्ली ने अपने दरवाज़े खोले हैं और स्थानीय काथलिक समुदाय के जीवन में उन्हें शामिल करने के लिए कार्यक्रम स्थापित किए हैं।

वाटिकन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में, गुलु की निष्कलंक मरिया की छोटी बहनों के धर्मसमाज की सदस्य और हिल्टन फ़ाउंडेशन के एएसईसी कार्यक्रम की लाभार्थी, सिस्टर लुसी अकेलो ने पवित्र परिवार कटुलिकिरे पल्ली में किए गए एक व्यापक सर्वेक्षण से अपने विचार साझा किया।

"सर्वेक्षण का उद्देश्य पल्ली की ताकत और कमज़ोरियों की व्यापक समझ हासिल करना था," सिस्टर लुसी ने कहा, जिन्होंने व्यवहार और सामाजिक विज्ञान/शिक्षाशास्त्र में पीएचडी की है। सिस्टर लुसी ने पल्ली पुरोहित और प्रचारक के साथ मिलकर पल्ली की ताकत और कमज़ोरियों को समझने के मिशन पर काम किया।

"सर्वेक्षण में प्रतिभागियों की एक विविध श्रेणी शामिल थी," सिस्टर लूसी बताती हैं, "स्कूली बच्चे, युवा, एकल वयस्क, विवाहित जोड़े और वे लोग जो शायद ही कभी पल्ली की गतिविधियों में भाग लेते हैं।"

सिस्टर लूसी ने टिप्पणी की कि सर्वेक्षण में उल्लेखनीय 1,800 प्रतिक्रियाएँ सामने आईं, जो पल्लियों की उच्च स्तर की भागीदारी को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा, "इस समावेशिता ने पल्ली की वास्तविकताओं की जांच करने में आपसी विश्वास पर आधारित एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित किया।"

सर्वेक्षण ने पल्ली के सामने आने वाली कई प्रमुख चुनौतियों को सामने लाया। कई युवा लोग, अक्सर युवा माता-पिता जो युद्ध और विस्थापन को झेल चुके हैं, वे सिलाई या हेयर ड्रेसिंग जैसी आय-उत्पादक गतिविधियों के लिए तरसते हैं।

चूँकि उनमें से कई के पास औपचारिक शिक्षा का अभाव है, इसलिए ये युवा आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। युद्ध और आघात के लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभावों को ठीक करने और समाज में वापस एकीकृत करने में उनकी मदद करने के लिए मनोवैज्ञानिक समर्थन की भी आवश्यकता होती है। जबकि आत्मनिर्भरता की इच्छा प्रबल है, पूंजी की कमी इन युवा परिवारों को स्थायी उद्यम स्थापित करने से रोकती है।

सर्वेक्षण में एक महत्वपूर्ण भाषा अवरोध की भी पहचान की गई है, जिसमें कुछ पल्ली वासी सेवाओं के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली तीन आम भाषाओं को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाषा अवरोध के कारण कई लोगों ने खुद को पवित्र मिस्सा के दौरान केवल दर्शक पाया। यह सुझाव दिया गया था कि लोगों को पवित्र मिस्सा का हिस्सा महसूस करने में मदद करने के लिए भाषा कक्षाएं प्रदान की जा सकती हैं, साथ ही एक अधिक समावेशी और स्वागत करने वाला माहौल भी विकसित किया जा सकता है।

साथ ही, विवाहित जोड़े अक्सर सक्रिय कलीसिया सदस्यता के लिए कथित शर्तों, विशेष रूप से वित्तीय योगदान और वैवाहिक मुद्दों के कारण हतोत्साहित महसूस करते हैं। इसे संबोधित करने के लिए, सिस्टर लूसी ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण का प्रस्ताव दिया है, जिसमें वैवाहिक मुद्दों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई भाषा कक्षाएं और धर्मशिक्षा शामिल हैं, ताकि अधिक स्वागत करने वाला और आपस में समझ माहौल बनाया जा सके।

सर्वेक्षण में विभिन्न मिशन प्रार्थनालय के भीतर नेतृत्व की कमी पाई गई, उन्हें आंशिक रूप से निरक्षरता के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, "औपचारिक शिक्षा की कमी वाले कई प्रार्थनालय के नेता, अपनी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं।" सिस्टर लूसी ने इन नेताओं को आवश्यक कौशल और ज्ञान देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता को स्वीकार किया। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए, सर्वेक्षण ने चल रहे धर्मशिक्षा को मजबूत करने की सिफारिश की ताकि पल्ली वासी पल्ली के भीतर अपनी ख्रीस्तीय जिम्मेदारियों को स्वीकार कर सकें।

अंत में, सर्वेक्षण ने बुजुर्गों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। पल्ली के कुछ बुजुर्ग उपेक्षित और परित्यक्त महसूस करते हैं। सिस्टर लूसी ने इस कमजोर आबादी की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रणाली बनाने के महत्व पर जोर दिया, ताकि वे पल्ली समुदाय में शामिल महसूस कर सकें।

सर्वेक्षण ने एक ऐसी धारणा का खुलासा किया जिसे सिस्टर लूसी ने एक आश्चर्यजनक धारणा माना। कई पल्ली वासी वासी पल्ली के योगदान को साझा जिम्मेदारी के बजाय एक बोझ के रूप में देखते हैं। सिस्टर लूसी ने कलीसिया के विकास और जीवन में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने और प्रबंधन की भावना पैदा करने के लिए धर्मशिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने जोर देकर कहा, "सिनॉडैलिटी को बढ़ावा देने वाले जागरूकता अभियानों और साझा उद्देश्य और भागीदारी की अवधारणा की आवश्यकता है।" सिस्टर लूसी के लिए, प्रबन्धन की यह भावना एक आत्मीयता की भावना को बढ़ावा दे सकती है और सभी को कलीसिया के विकास में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।

अंत में, सिस्टर लूसी ने कहा कि भाषा कक्षाओं, आजीविका कौशल प्रशिक्षण और धर्मशिक्षा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करके पहचानी गई चुनौतियों का समाधान करके, पल्ली एक अधिक समावेशी, जीवंत और आत्मनिर्भर आस्था समुदाय बना सकता है।

सर्वेक्षण पर विचार करते हुए, सिस्टर लूसी ने कहा कि यह अन्य पल्लियों में दोहराए जाने वाले एक मूल्यवान मॉडल के रूप में काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रभावी प्रेरितिक देखभाल और लक्षित विकास प्रयासों के लिए पल्ली वासियों की अनूठी वास्तविकताओं को समझना आवश्यक है। इसके अलावा, एकत्र किए गए डेटा महत्वपूर्ण पहलों के लिए धन सुरक्षित करने के लिए अनुदान प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने में सहायक हो सकते हैं।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here