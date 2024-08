स्कॉटिश संसद नए सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक पर चर्चा करेगी

वाटिकन न्यूज

स्कॉटलैंड, बुधवार 14 अगस्त 2024 : स्कॉटिश संसद स्कॉटलैंड में सहायता प्राप्त मृत्यु को वैध बनाने के लिए एक नए विवादास्पद विधेयक पर विचार-विमर्श कर रही है।

"असाध्य रूप से बीमार वयस्कों के लिए सहायता प्राप्त मृत्यु (स्कॉटलैंड) विधेयक" का मसौदा लिबरल डेमोक्रेट एमएसपी लियाम मैकआर्थर ने तैयार किया था और इसे इस साल मार्च में प्रकाशित किया गया था।

यदि होलीरूड संसद द्वारा इसे मंजूरी दे दी जाती है, तो स्कॉटलैंड पहला यूके राष्ट्र होगा जो असाध्य रूप से बीमार व्यक्तियों को सहायता प्राप्त मृत्यु तक पहुंच प्रदान करेगा।

प्रस्तावित पाठ के तहत मरीज़ सिर्फ़ तभी अपने जीवन को समाप्त करने के लिए चिकित्सा सहायता का अनुरोध कर सकते हैं, जब उन्हें कोई असाध्य बीमारी हो और दो डॉक्टरों द्वारा उन्हें यह निर्णय लेने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित किया गया हो। इसके अलावा, मरीज़ की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वह कम से कम 12 महीनों से स्कॉटलैंड का निवासी हो और उसे जीवन समाप्त करने वाली दवा खुद ही देनी चाहिए।

सदन में बहस को देखते हुए, जून की शुरुआत में स्कॉटिश संसद की स्वास्थ्य समिति ने एक ऑनलाइन परामर्श शुरू किया, जो इस मुद्दे पर जनता के विचारों का पता लगाने के लिए 16 अगस्त को बंद हो जाएगा।

कानून के समर्थकों का तर्क है कि सहायता प्राप्त मृत्यु को वैध बनाने से पीड़ा कम होगी। काथलिक कलीसिया, स्कॉटलैंड की कलीसिया और स्कॉटलैंड की मस्जिदों के संध सहित विरोधियों को चिंता है कि कुछ गंभीर रूप से बीमार लोग समय से पहले अपना जीवन समाप्त करने के दबाव में आ सकते हैं।

काथलिक धर्माध्यक्ष : "देखभाल करने के लिए बुलाया गया है, मारने के लिए नहीं"

इस साल मार्च में जारी किए गए एक प्रेरितिक पत्र में स्कॉटलैंड के काथलिक धर्माध्यक्षों ने कहा कि "हमें अपने भाइयों और बहनों को मारने की अनुमति देना, हमें एक खतरनाक चक्र में ले जाता है जो हमेशा हमारे समाज के सबसे कमजोर सदस्यों को जोखिम में डालता है, जिसमें बुजूर्ग, विकलांग और मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे लोग शामिल हैं।" "देखभाल करने के लिए बुलाया गया है, मारने के लिए नहीं" शीर्षक पत्र में काथलिकों को एमएसपी से संपर्क करने के लिए आमंत्रित किया गया, उनसे उपशामक देखभाल में सुधार करने और सहायता प्राप्त आत्महत्या को वैध बनाने के खतरनाक प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने का आग्रह किया गया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि "यह जीवन का मूल्य कम कर देगा और सबसे कमजोर लोगों पर समय से पहले अपना जीवन समाप्त करने का अत्यधिक दबाव डालेगा।"

यह तीसरी बार होगा जब स्कॉटिश संसद ने इस मुद्दे पर विचार किया है।

2010 में, एमएसपी ने मार्गो मैकडोनाल्ड के जीवन समाप्ति सहायता विधेयक को 16 मत पक्ष में 85 मत विरोध था। 2015 में सहायता प्राप्त आत्महत्या पर एक और विधेयक को 36 मत पक्ष में और 82 मत विरोध में रहने के कारण इसे खारिज कर दिया गया था।

स्कॉटलैंड सरकार का कहना है कि मंत्रियों और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के सांसदों को यह निर्देश नहीं दिया जाएगा कि वे कैसे मतदान करें, क्योंकि यह मामला व्यक्तिगत विवेक का मुद्दा है। प्रथम मंत्री हमजा यूसुफ ने संकेत दिया है कि वे विधेयक के खिलाफ मतदान कर सकते हैं।

कई देशों ने सहायता प्राप्त मृत्यु के कुछ रूपों को वैध बनाया है। इनमें स्विटजरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन, कोलंबिया और अमेरिका के 11 राज्य शामिल हैं, जहाँ इसे "चिकित्सक-सहायता प्राप्त मृत्यु" के रूप में जाना जाता है।

