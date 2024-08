‘साझा प्रेम’: कलीसिया के प्रतिनिधियों ने प्रवासी बचाव अभियान पर विचार किया

जोसेफ टुलोच

त्रापानी, बुधवार 28 अगस्त 2024 (वाटिकन न्यूज) : 24-25 अगस्त को, मारे जोनियो ने भूमध्य सागर में 182 प्रवासियों के बचाव में भाग लिया। यह जहाज - जिसे मानवीय संगठन मेडिटेरेनिया सेविंग ह्यूमन्स द्वारा संचालित किया जाता है - पहली बार इतालवी धर्माधअयक्षीय प्रवास संस्थान द्वारा वित्तपोषित एक सहायक नाव के साथ था।

जहाज पर फानो धर्मप्रांत के लिए प्रवासियों के निदेशक, फादर एलेसांद्रो मेसिना और मध्य सिसिली के कल्तानिसेत्ता धर्मप्रांत में प्रवासियों के निदेशक डोनाटेला डी'अन्ना, थे। सहायक नाव के वापस जमीन पर लौटने के तुरंत बाद, वाटिकन न्यूज ने दोनों निदेशकों से उनके अनुभव और प्रवासियों और मेडिटेरेनिया के बीच आगे के सहयोग के लिए उनकी उम्मीदों के बारे में बात की।

पिछले कुछ दिनों को याद करते हुए, सुश्री डी'अन्ना और फादर एलेसांद्रो - या "डॉन सांद्रो", जैसा कि उन्हें टीम के सभी सदस्य इस नाम से बुलाते थे - ने कहा कि वे बदला हुआ महसूस करते हैं।

सुश्री डी'अन्ना मध्य सिसिली में प्रवासियों के साथ मिलकर काम करती हैं, उन्हें नौकरी खोजने और एक नया जीवन बनाने में मदद करती हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो देखा उससे उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा, "अपने काम के दौरान, मैं उनकी यात्राओं, इटली पहुंचने के उनके संघर्षों के बारे में बहुत कुछ सुनती हूँ।"

लेकिन, उन्होंने कहा, अमूर्त रूप से किसी चीज़ के बारे में जानना और उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना दो बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं - और वह वास्तव में दुख की भावना के साथ जा रही थीं।

डॉन सांद्रो ने कहा कि मिशन के दौरान उन्होंने बहुत दुख देखा था, लेकिन मारे जोनियो पर सुरक्षित लाए जाने पर प्रवासियों की आँखों में खुशी भी देखी थी। उन्होंने समझाया, "यह कुछ ऐसा है जो एक छाप छोड़ता है," और इसके बाद उनकी आवाज़ थोड़ी टूट गई। "यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपने साथ ले जाते हैं।"

डॉन सांद्रो ने आगे बताया कि संयुक्त मेडिटेरेनिया-माइग्रेंटेस मिशन का जन्म कैसे हुआ।

उन्होंने कई महीने पहले एक कार्यक्रम में इतालवी कार्यकर्ता और मेडिटेरेनिया के संस्थापक लुका कैसरिनी से मुलाकात की थी और पूछा था कि क्या व्यक्तिगत क्षमता में संगठन के किसी बचाव मिशन में शामिल होना संभव हो सकता है।



हालांकि यह मुश्किल साबित हुआ, लेकिन इससे दोनों संगठनों के बीच अधिक आधिकारिक सहयोग का विचार आया। डॉन सांद्रो की माइग्रेंटेस की स्थानीय शाखा ने राष्ट्रीय कार्यालय को यह विचार प्रस्तावित किया और इस तरह संयुक्त अभियान का जन्म हुआ।

सुश्री डी'अन्ना ने कहा कि एक सहायक नाव भेजने का विकल्प कलीसिया के लिए “अपनी आँखों से देखने” हेतु बनाया गया था कि भूमध्य सागर में क्या हो रहा है और “हमारे भाई-बहन हर दिन समुद्र में जो त्रासदी झेल रहे हैं, उसके गवाह और प्रवक्ता बन सकें।”

दोनों निदेशकों को उम्मीद है कि यह मिशन उनके संगठन और मेडिटेरेनिया के बीच गहन सहयोग की दिशा में पहला कदम होगा और उनके पास इस बात का एक दृष्टिकोण है कि क्या किया जाना चाहिए।

डॉन सांद्रो ने कहा, "प्रवासी के रूप में, हमारे पास एक विशेष कार्य है।" "हमें ख्रीस्तीय समुदायों और बड़े पैमाने पर समाज के भीतर, स्वागत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ानी होगी, प्रेम की सभ्यता का निर्माण करना होगा, एक ऐसी सभ्यता जहाँ सभी के लिए जगह हो।"

डॉन सांद्रो ने अंत करते हुए कहा, "ईश्वर ने दुनिया को सबके लिए बनाया है।" "उन्होंने हमें भाई-बहन बनाया है, जैसा कि संत पापा फ्राँसिस हमें बताते रहते हैं। इस मिशन पर, मुझे मानवता के लिए इस प्रेम को दूसरों के साथ, दूसरे धर्मों के लोगों के साथ और उन लोगों के साथ साझा करने का सौभाग्य मिला है जिनका कोई धर्म नहीं है। मसीह मनुष्य हैं और येसु ने मुझे जो सिखाया है वह सभी मानव जाति के लिए प्रेम है।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here