रोम का बेथलहेम: संत मरिया मेजर और पवित्र पालने के अवशेष

रोम, सोमवार 05 अगस्त 2024 : 5 अगस्त को काथलिक कलीसिया संत मरिया मेजर महागिरजाघर के समर्पण समारोह और हिम की माता मरिया का पर्व मनाती है। इस दिन 10.00 बजे महागिरजाघर के महायाजक कार्डिनल स्तानिस्लाव राइल्को ने पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान किया। इस बड़े दिन में संत पापा फाँसिस संत मरिया मेजर महागिरजाघर का दौरा करेंगे और रोम के समय अनुसार शाम साढ़े पांच बजे संत पापा फ्राँसिस संध्या प्रार्थना में भाग लेंगे।

रोम के संत मरिया मेजर महागिरजाघर की शुरुआत एक विलक्षण घटना से जुड़ी है: गर्मियों के बीच में रोम में बर्फबारी। माता मरियम ने पेत्रुस के 36वें उत्तराधिकारी संत पापा लिबेरियुस को एक सपने में चमत्कार के बारे में बताया था।

5 अगस्त, 359 को एस्क्विलाइन पहाड़ी सफेद हो गई थी। गर्मियों के बीच में हुई बर्फबारी ने उस परिधि को रेखांकित किया जिस पर महागिरजाघर का निर्माण किया जाना था और धन्य कुंवारी मरिया को समर्पित किया जाना था।

संत मरिया मेजर महागिरजाघऱ को इसके संस्थापक संत पापा लिबेरियुस के कारण लाइबेरियन महागिरजाघर के रूप में जाना जाता है।

सोमवार, 5 अगस्त, 2024 की दोपहर को, संत पापा फ्राँसिस संत मरिया मेजर महागिरजाघर के समर्पण समारोह और हिम की माता मरिया का पर्व की वर्षगांठ पर संध्या प्रार्थना में भाग लेने के लिए वहां जाने वाले हैं। यह समारोह, सहायक महायाजक, महाधर्माध्यक्ष रोलांडास मकरिकास की अध्यक्षता में, शाम 5:30 बजे शुरू होगा।

संत मरिया मेजर के धर्मविधि समारोहों के प्रमुख, मोनसिन्योर इवान रिकुपेरो ने वाटिकन मीडिया को बताया कि "शुरु में गिरजाघऱ निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। यह एक बहुत ही साधारण गिरजाघऱ था, जिसमें एक ही नैव था", "बाकी को सदियों के दौरान जोड़ा गया था। वास्तव में, महागिरजाघर का पुनर्निर्माण 432 में संत पापा सिक्सतुस तृतीय द्वारा किया गया था। विजयी मेहराब पर मोज़ाइक उस ऐतिहासिक क्षण को याद करते हैं।"

संत पापा सिक्सतुस तृतीय द्रवारा महागिरजाघर के पुनर्निर्माण से यह "दूसरे बेथलहम" का चरित्र ग्रहण किया। इसके अंदर एक जन्मस्थान का निर्माण किया गया था। जिस गुफा में येसु का जन्म हुआ था, उसका यह पुनरुत्पादन पवित्र भूमि के पत्थरों का उपयोग करके बनाया गया। इसके अलावा, 7वीं शताब्दी के मध्य में, सटीक रूप से कहें तो 644 में, येरूसालेम के तत्कालीन कुलपति, संत सोफ्रोनियो ने येरूसालेम के मूल निवासी संत पापा थियोदोर प्रथम को पवित्र पालना का अवशेष कीमती उपहार दिया था।

उस समय, कई फ़ारसी आक्रमणों ने मसीह के जीवन की स्मृति से जुड़े कई स्थानों को तबाह कर दिया था। भविष्य के संत, भिक्षु और धर्मशास्त्री, ऑरथोडोक्स के एक उत्साही रक्षक ने संत पापा को बेथलेहम के चरनी से गूलर लकड़ी के पांच टुकड़े दिए, साथ ही वे कपड़े भी दिए जिनमें परंपरा के अनुसार बालक येसु को लपेटा गया था। ये अवशेष आज भी क्रिस्टल अवशेष के अंदर सुरक्षित हैं, जिसे चांदी के बेस-रिलीफ से सजाया गया है, जिसे 1800 के दशक की शुरुआत में जुसेप्पे वालाडियर ने बनाया था। जिसे संत पापा पियुस नवें ने 70 से अधिक विभिन्न प्रकार के संगमरमर पत्थरों से सजाने का अनुरोध किया था। उनके सम्मान में संत पापा पियुस नवें की एक विशाल प्रतिमा बनाई गई थी, जिसमें वे घुटनों पर हैं और उनकी आँखें माता मरिया को महारानी के मुकुट वाले मोज़ेक की ओर देख रही हैं।

इसलिए यह कोई संयोग नहीं है कि लाइबेरियाई महागिरजाघऱ, जिसे सदियों से संत मरिया और पवित्र चरणी कहा जाता है, क्रिसमस उत्सव के दौरान ख्रीस्तीय तीर्थयात्रियों के लिए एक गंतव्य बन गई, साथ ही संत पापा की ओर से महान भक्ति और उदारता का विषय भी बन गई।

मोन्सिन्योर रिकुपेरो आगे कहते हैं "तब से, इस महागिरजाघऱ में रात्रि जागरण मिस्सा समारोह मनाया जाता है। यह प्रथा प्रसारित हुई और यह दुनिया भर में काथलिक गिरजाघरों की एक धार्मिक परंपरा बन गई।"

