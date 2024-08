मिशनरी पुरोहितः ‘संत पापा की यात्रा पापुआ न्यू गिनी में आशा और खुशी जगाती है’

लीकास न्यूज

वानिमो, बुधवार 28 अगस्त 2024 : फादर प्राडो ने कहा कि 6 सितंबर को पापुआ न्यू गिनी में संत पापा फ्राँसिस के आगमन की उत्सुकता साफ देखी जा सकती है, खासकर तटीय शहर वानिमो में।

एड टू द चर्च इन नीड (एसीएन) के साथ एक साक्षात्कार में फादर प्राडो ने कहा, "समाचार और सोशल मीडिया तक सीमित पहुंच के कारण, बहुत से लोगों को पता नहीं था कि संत पापा यात्रा कर रहे हैं। हम सभी बहुत उत्साहित हैं और संत पापा का यथासंभव स्वागत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।"

स्थानीय काथलिक समुदाय व्यापक तैयारियाँ कर रहा है, जिसमें रात्रिजागरण प्रार्थनाएँ, भजनों का आयोजन तथा स्थानीय फुटबॉल मैदान पर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक नृत्य शामिल हैं, जिन्हें इस अवसर के लिए पुनः तैयार किया गया है।

फादर प्राडो ने कहा कि इन समारोहों में बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं, जो वानिमो में जीवंत विश्वास और सांप्रदायिक भावना का प्रमाण है। उन्होंने इस क्षेत्र में आस्था प्रथाओं के अनूठे मिश्रण पर भी प्रकाश डाला, उन्होंने कहा, "यहाँ के ख्रीस्तियों की आस्था बहुत जीवंत और बहुत सरल है।"

उन्होंने कहा, "बहुत से लोग अभी भी ख्रीस्तीय धर्म की व्याख्या अपने पूर्वजों की आस्थाओं के ढांचे के माध्यम से करते हैं, जिससे उनके लिए ख्रीस्तीय धर्म की पूरी समझ हासिल करना मुश्किल हो जाता है।"

फादर ने कहा कि सुदूर जंगल के स्थानों में मिशनरी कार्य ने बपतिस्मा और सुसमाचार की शुरूआत सहित महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जुड़ावों को जन्म दिया है। उदाहरण के लिए, जंगल में, हमें पूरे परिवारों को बपतिस्मा देने, उन्हें क्रूस का चिन्ह बनाना सिखाने और पहली बार सुसमाचार का प्रचार करने का अवसर मिला है।" इन सफलताओं के बावजूद, धर्म शिक्षाओं में पैतृक मान्यताओं का मेल निरंतर चुनौतियों को प्रस्तुत करता है।

फादर प्राडो ने समुदाय के विवेक और शिक्षा के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "मिशनरियों के रूप में हमारा काम ख्रीस्तियों को यह समझने में मदद करना है कि ये चीजें एक साथ नहीं चलती हैं और बदलाव लाने की कोशिश करती हैं।"

युवाओं के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को संबोधित करते हुए, फादर प्राडो ने विवाह और पारिवारिक जीवन की अस्पष्ट अवधारणाओं पर प्रकाश डाला जो पश्चिमी देशों के मानदंडों से काफी अलग हैं। उन्होंने कहा, "युवा लोगों के पास अनुसरण करने या प्रेरणा के रूप में सेवा करने के लिए मॉडल नहीं हैं और केवल कुछ ही लोगों के पास अपने जीवनसाथी के साथ जीवन भर प्रतिबद्ध रहने हेतु अपने माता-पिता का समर्थन और साथ है।"

मिशनरी फादर ने प्रार्थनाओं और भौतिक सहायता के माध्यम से वैश्विक समर्थन का आह्वान किया। उन्होंने स्थानीय बुलाहटों में हाल ही में हुई वृद्धि को देखते हुए, बुलाहट के लिए प्रार्थना करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "हमने स्थानीय बुलाहटों को देखना शुरू कर दिया है, जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। अब पुरोहितों की संख्या दोगुनी हो गई है।"

