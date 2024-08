संत पापा ने इतालवी धर्माध्यक्षों द्वारा आयोजित पहले प्रवासी बचाव मिशन कहेतु समर्थन दिया

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, शनिवार 24 अगस्त 2024 : एक हफ़्ते से थोड़ा पहले, 15 अगस्त को, उत्तरी अफ़्रीकी शहरों ट्यूनिस और कैसाब्लांका ने आवर त्रापानी और टूनिस की माता मरियम के पर्व के लिए जुलूस निकाले।

मरियम की भक्ति इतालवी प्रवासियों द्वारा उत्तरी अफ़्रीका में लाई गई थी, जिसका नाम टूनीसियाई राजधानी और पश्चिमी सिसिली शहर त्रापानी के नाम पर पड़ा है। 20वीं सदी की शुरुआत में, अकेले टूनिस में 100,000 लोग रहते थे।

यह उस समय की याद दिलाता है - जो कुछ दशक पहले ही समाप्त हुआ था, लेकिन जो पूरी तरह से अलग युग का लगता है - जब लोग बेहतर जीवन की तलाश में भूमध्य सागर के दोनों ओर चले गए थे।

आज, यातायात एकतरफ़ा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2023 में 212,100 प्रवासियों और शरणार्थियों ने अल्जीरिया, लीबिया और ट्यूनीशिया से मध्य भूमध्य सागर को पार करने का प्रयास किया। उनमें से लगभग 3,100 लोगों की जान चली गई, लेकिन वास्तविक आँकड़ा लगभग निश्चित रूप से कहीं ज़्यादा है।

त्रापानी शुक्रवार को भूमध्य सागर में मानवों की रक्षा, द्वारा शुरू किए गए खोज और बचाव मिशन के लिए प्रस्थान बिंदु था, जो एक इतालवी नागरिक समाज मंच है जो खतरनाक समुद्र पार करने का प्रयास करने वाले प्रवासियों और शरणार्थियों को बचाता है।

2018 में इसकी स्थापना के बाद से यह समूह का 18वां ऐसा अभियान है, लेकिन इतालवी धर्माध्यक्षीय प्रवासी फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से आयोजित होने वाला पहला अभियान होगा।



शनिवार को भेजे गए एक संदेश में, संत पापा फ्राँसिस ने भूमध्य सागर में मानवों की रक्षा के मिशन के लिए अपना आशीर्वाद और समर्थन भेजा।



संत पापा ने लिखा, "मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और भूमध्य सागर में मानवों की रक्षा के चालक दल और प्रवासियों को अपना आशीर्वाद भेजता हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपकी गवाही के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और कुंवारी माता मरियम आपकी रक्षा करें।"

इतालवी धर्माध्यक्षों के समर्थन के लिए धन्यवाद, ‘मारे जोनियो’ – ‘भूमध्य सागर में मानवों की रक्षा’ खोज और बचाव कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पुनर्निर्मित टगबोट - एक सहायक जहाज से जुड़ जाएगा, जिसे अवलोकन और संचार का काम सौंपा जाएगा। इसमें अतिरिक्त स्वयंसेवक और चिकित्साकर्मी, साथ ही एक अंतर-सांस्कृतिक मध्यस्थ और पत्रकारों का एक छोटा समूह भी होगा।

वाटिकन न्यूज़ उस जहाज़ पर सवार है, जो मारे जोनियो के साथ-साथ अब त्रपानी से निकलकर भूमध्य सागर की ओर जा रहा है।

इटली के जलक्षेत्र से निकलते समय, मेडिटेरेनिया ने दो महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं।

सबसे पहले, इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि टूनीशिया में प्रवासियों के साथ बढ़ते दुर्व्यवहार को देखते हुए, यह अब खोज और बचाव अभियानों में टूनीशियाई तटरक्षक बल के साथ सहयोग नहीं करेगा। (लीबिया के संबंध में यह पहले से ही उनकी स्थिति थी, जहाँ मिलिशिया द्वारा प्रवासियों और शरणार्थियों के विरुद्ध बेतहाशा हिंसा लंबे समय से एक स्थापित तथ्य है)।

दूसरा, मेडिटेरेनिया - जिसे अक्सर इतालवी सरकार द्वारा बचाए गए लोगों को दूर उत्तरी बंदरगाहों तक पहुँचाने का आदेश दिया जाता है - ने घोषणा की कि वह सिसिली के बाहर किसी भी बंदरगाह पर उतरने के आदेश को स्वीकार नहीं करेगा।

हालाँकि यह उनका पहला आधिकारिक संयुक्त उद्यम है, कलीसिया और मेडिटेरेनिया के बीच सहयोग कई साल पहले से है।

संत पापा फ्राँसिस अक्सर संगठन के सदस्यों से मिलते रहे हैं और सार्वजनिक रूप से अपना समर्थन व्यक्त किया है। 2019 में, उन्होंने वाटिकन के प्रेरितिक भवन में मेडिटेरेनिया द्वारा उपहार में दिए गए एक लाइफ़जैकेट से सजे क्रूस को रखा।

कई इतालवी धर्माध्यक्षों ने भी संगठन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है, जो समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए परमधर्मपीठीय विभाग के साथ मिलकर काम करता है।

प्रस्थान से पहले, त्रिपानी के धर्माध्यक्ष पिएत्रो मारिया फ्रैगनेली ने अपना आशीर्वाद देने और चालक दल को विशेष रूप से बनाया गया आइकन भेंट करने के लिए सपोर्ट बोट का दौरा किया।

हालाँकि, मेडिटेरेनिया एक धर्मनिरपेक्ष संगठन है। इसके कर्मचारी और स्वयंसेवक आस्तिक और नास्तिक भी हैं। संगठन के चैपलिन फादर मत्तिया फेरारी कहते हैं कि यह पड़ोसी के प्रति प्रेम है, जो "करुणा से प्रेरित होकर" सभी सदस्यों - नास्तिक, मुस्लिम, ख्रीस्तीय - विविध पृष्ठभूमि से स्वयंसेवकों को संकटग्रस्त प्रवासियों की मदद करने के लिए एक साथ लाता है।

