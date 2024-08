केन्या: दृष्टिबाधित धर्मबहनें ईश्वर के लोगों को गवाही दे रही हैं

सिस्टर मिखाएल न्जेरी, ओएसएफ

केन्या, मंगलवार 06 अगस्त 2024 (वाटिकन न्यूज) : डॉन ओरियोन परिवार में सन्स ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस और लिटिल मिशनरी सिस्टर्स ऑफ चारिटी शामिल हैं। फिर भी, कम ही लोग जानते हैं कि इसी परिवार में साक्रामेंटाइन धर्मबहनों का एक समुदाय है, जिसके सदस्य दृष्टिबाधित धर्मबहनें हैं।

साक्रामेंटाइन धर्मबहनें अपना अधिकांश दिन पवित्र साक्रामेंट की आराधना में बिताती हैं, लेकिन अपने स्थानीय समुदाय में धर्मप्रचार भी करती हैं। इस संस्थान की स्थापना इटली में संत लुइजी ओरियोन ने की। वे एक इतालवी पुरोहित हैं जिन्हें आमतौर पर डॉन ओरियोन के नाम से जाना जाता है।

केन्या में, साक्रामेंटाइन धर्मबहनों के समुदाय में चार सदस्य हैं: सिस्टर मेरी कारमेन, सिस्टर मेरी अंजेलिना, सिस्टर मेरी राखेल और सिस्टर मेरी वेरोनिका।

सिस्टर मेरी वेरोनिका हमेशा से ही धर्मबहन बनना चाहती थी, लेकिन अपनी दृष्टिबाधितता के कारण उन्हें ऐसा धर्मसमाज खोजने में संघर्ष करना पड़ा जो उन्हें स्वीकार कर सके। उन्हें पहली बार 1981 में एक कोंसोलाता धर्मबहन द्वारा साक्रामेंटाइन धर्मबहनों के पास भेजा गया और आज तक वे समुदाय में बनी हुई हैं।

सिस्टर मेरी वेरोनिका ने कहा, "दृष्टिबाधित धर्मबहनों की यह समुदाय अद्वितीय है और केन्या में एकमात्र है। हमारे संस्थापक, डॉन ओरियोन, एक परोपकारी व्यक्ति थे और उन्होंने हमें गरीबों की माँ और बहन बनने के लिए कहा। हम उन भाइयों और बहनों के लिए अपनी दृष्टि की कमी को ईश्वर को अर्पित करते हैं जो सत्य को नहीं जानते हैं, ताकि वे दुनिया के प्रकाश ईश्वर का अनुभव कर सकें।"

हालाँकि वे दृष्टिबाधित हैं, लेकिन साक्रामेंटाइन धर्मबहनें चिंतनशील हैं। वे अपनी पल्ली में धर्मशिक्षा भी पढ़ाती हैं, पास के गाँव में लोगों से मिलती हैं और लोगों को व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन परामर्श देती हैं। सिस्टर मेरी वेरोनिका ने कहा, "साक्रामेंटाइन धर्मबहनों के रूप में हमारे कारिस्म में, हम पवित्र साक्रामेंट में येसु की आराधना करती हैं और मानवता के बारे में येसु से बात करती हैं। हम लोगों से मिलती हैं और उनसे ईश्वर के प्रेम के बारे में बात करती हैं। हम आत्माओं को येसु के पास ले जाती हैं और येसु को वापस आत्माओं के पास ले जाती हैं।"

धर्मबहनें बारी-बारी से आराधना करती हैं और आय सृजन गतिविधियों के रूप में खेती, मुर्गी पालन, माला बनाने और बुनाई जैसे अन्य सामुदायिक कर्तव्यों में संलग्न होती हैं। सिस्टर मेरी वेरोनिका ने कहा, "हम देने और प्राप्त करने के लिए समुदाय में शामिल होती हैं; हम सिर्फ मदद पाने के लिए शामिल नहीं होती हैं। हम जो कुछ भी करती हैं, उसमें स्वायत्त होने की कोशिश करती हैं।" आगे उसने कहा: "मुझे सहानुभूति की नहीं, अवसर की आवश्यकता है।"

दृष्टिबाधित धर्मबहनों के लिए ब्रेल में लिखी किताबें हासिल करना आसान नहीं है। कई सालों से वे विदेशों से आध्यात्मिक ब्रेल किताबें आयात करती रही हैं। आयात शुल्क में वृद्धि के कारण, धर्मबहनें पहले की तरह किताबें प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

हालाँकि, धर्मबहनें मानती हैं कि चुनौतियाँ उन्हें पूर्ण बनाती हैं।

"हम चुनौतियों का सामना खुशी से करती हैं, दृष्टिबाधित होने से हमारी प्रतिभा और क्षमताएँ कम नहीं होती हैं," सिस्टर मेरी राखेल ने कहा।

