धर्माध्यक्षों ने गॉलवे में पुरोहित को चाकू मारने की घटना पर सदमा व्यक्त किया

गॉल्वे, शनिवार 17 अगस्त 2024 : आयरिश धर्माध्यक्षों ने गॉलवे में एक सैन्य चैपलिन पुरोहित को चाकू मारने की घटना पर दुःख और निराशा व्यक्त की है। यह घटना गुरुवार 15 अगस्त को हुई, जब फादर पॉल मर्फी को शहर के रेनमोर आर्मी बैरक के बाहर थे तभी एक 16 वर्षीय किशोर ने उसे कई बार चाकू मारा।

50 वर्षीय परोहित बैरक के गेट से घुसने में कामयाब रहे, जहाँ उन्हें ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों ने प्राथमिक उपचार दिया और बाद में उन्हें गंभीर हालत में स्थानीय विश्वविद्यालय अस्पताल ले जाया गया।

किशोर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और आयरिश पुलिस अब चाकू मारने की घटना की जांच संभावित आतंकवादी हमले के रूप में कर रही है।

आयरिश प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने इस घटना को "चौंकाने वाला" बताया है और रक्षा बलों एवं पुलिस को उनकी त्वरित कार्रवाई और प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद दिया है।

आयरिश धर्माध्यक्षों ने भी चाकू से किए गए हमले पर निराशा और पीड़ित के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की।

गॉलवे के धर्माध्यक्ष माइकल डुइगनन ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि यह खबर "बहुत चौंकाने वाली और परेशान करने वाली" है। धर्माध्यक्ष ने कहा, "मैं घायल पुरोहित के लिए प्रार्थना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह पूरी तरह से ठीक हो जाए।"

"मैं उसके परिवार, उसके सैन्य सहयोगियों और इस समय उसकी चोटों का इलाज कर रहे चिकित्सा कर्मियों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ।"

वॉटरफोर्ड और लिस्मोर के धर्माध्यक्ष अल्फोंस कलिनन ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए एक बयान में क्षमा का आह्वान किया और सभी को न केवल फादर मर्फी के लिए बल्कि इस कृत्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को भी प्रार्थना में शामिल करने हेतु प्रोत्साहित किया!

उन्होंने कहा, "हमें न केवल अपने घायल पुरोहित का समर्थन करने के लिए बल्कि एक ऐसा माहौल बनाने के लिए भी एक साथ आना चाहिए, जहां इस तरह के कृत्य फिर से न हों।"

"आइए, हम इस बारे में बातचीत करें कि हम सभी व्यक्तियों के बीच शांति, समझ और सम्मान को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या विश्वास कुछ भी हों।"

"जब हम प्रार्थना में एकत्र होते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि क्षमा एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें सुलह की ओर ले जा सकता है।"

"दोस्तों, आपकी प्रार्थनाओं, आपके प्यार और आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मुझे खेद है कि मैं सभी संदेशों का उत्तर नहीं दे सकता और मैं मेरे पास आने वाली सभी फोन को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं ठीक हूं; मैं' मैं बस ऑपरेशन का इंतजार कर रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा,'' फादर मर्फी ने सोशल मीडिया पर लिखा।

आयरिश अखबार उन्हें रक्षा बलों के एक मूल्यवान सदस्य के रूप में संदर्भित करता है जिन्होंने विदेशों में ड्यूटी के कई दौरे पूरे किए हैं।

