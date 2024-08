एथेंस के महाधर्माध्यक्ष: आग को रोकने के लिए दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता

वाटिकन न्यूज

एथेंस, सोमवार 19 अगस्त 2024 : "हमारे लिए यह स्पष्ट है कि हमें अपने जंगल के प्रकार को बदलने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, आग लगने पर चीड़ के पेड़ बेकाबू हो जाते हैं, इसलिए हमें बदलाव करने और दीर्घकालिक रणनीति लागू करने की आवश्यकता है।" ग्रीस में लगी आग के बारे में वाटिकन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में, एथेंस के महाधर्माध्यक्ष थेयोदोरोस कोंटिडिस, एस.जे. ने त्रासदी को संबोधित किया और पता लगाया कि पर्यावरण की बेहतर सुरक्षा कैसे की जाए और आग लगने से कैसे बचा जाए।

पीड़ित आबादी के प्रति निकटता की पेशकश करने वाली संत पापा फ्राँसिस की हालिया अपील के बाद हुई बातचीत में, महाधर्माध्यक्ष कोंटिडिस ने कहा कि कैसे हमारी अपनी आदतों में बदलाव और एक-दूसरे के साथ एकजुटता महत्वपूर्ण है, खासकर जब वैश्विक तापमान में वृद्धि के बीच यह घटना और भी बदतर हो जाती है।

रॉयटर्स के अनुसार, जांचकर्ताओं को संदेह है कि दोषपूर्ण बिजली केबल के कारण ग्रीस में इस साल जंगल में सबसे भीषण आग लगी है। उन्होंने एथेंस के पास लगी आग की जांच से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया कि इस आग में एक महिला की मौत हो गई और 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र जल गया। यह आग पेरिस के आकार के बराबर क्षेत्र में फैली। 11 अगस्त को लगी यह आग राजधानी से 35 किलोमीटर दूर वर्नावास शहर के पास एक जंगल से शुरू हुई थी।

गर्मियों में ग्रीक के जंगल में आग लगना सालों से आम बात रही है, जिसके लिए कई बार स्वैच्छिक या अनैच्छिक आगजनी, शॉर्ट-सर्किट या कभी-कभी प्राकृतिक कारणों को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

2023 में, देश में 8,000 से ज़्यादा जंगल में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं। हाल के वर्षों में, जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी आग लगने का जोखिम बढ़ गया है, जिसके कारण मौसम अत्यधिक गर्म और बारिश कम हो गई है।

इस वर्ष ग्रीस में अब तक की सबसे गर्म सर्दी रही तथा कई क्षेत्रों में अल्प वर्षा के कारण सबसे गर्म ग्रीष्मकाल की संभावना है, जो कि अग्निशमन कर्मियों के अनुसार "अग्नि आपदाओं को आमंत्रण" है।

एथेंस की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर महाधर्माध्यक्ष कोंटिडिस ने कहा कि हाल ही में लगी ये आग दो या तीन दिनों तक चली, लेकिन ये बहुत तीव्र थी और एथेंस के नज़दीक, एटिका क्षेत्र में, बड़े शहर के पास, एक बड़ी समस्या पैदा कर रही थी और एथेंस के पास जंगल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आग बहुत हिंसक थी और बहुत तेज़ी से फैली, जिससे एथेंस जैसे चुनौतीपूर्ण शहर में काफी प्राकृतिक क्षति हुई।

यह एक वास्तविक समस्या का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इस वर्ष हम देख सकते हैं कि तापमान बढ़ रहा है, जिससे हम सभी निवासियों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। क्योंकि तकनीकी और संवेदनशीलता संबंधी मुद्दे हैं। मैं नहीं सोचता हूँ कि इसे संबोधित करने की आवश्यकता है।

संत पापा द्वारा ग्रीस के लोगों की पीड़ा के लिए एक भावुक अपील के बारे में महाधर्माध्यक्ष कोंटिडिस ने कहा कि घर नष्ट हो गए, भले ही बहुत ज़्यादा नहीं। हाल के वर्षों में और भी ज़्यादा गंभीर आग लगने की घटनाएँ हुई हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हुई है। इस बार, एक व्यक्ति की मौत हुई।

लेकिन निश्चित रूप से, अगर कोई अपना घर खो देता है और शाम को उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती, तो उसे निर्दिष्ट आश्रयों में जाना पड़ता है, लेकिन उसके पास घर नहीं होता। यह जीवन बदलने वाली आपदा है। हम जो कर सकते हैं, उनके लिए करते हैं, लेकिन पीड़ितों के लिए यह हमेशा दर्दनाक होता है।

अगर आग कुछ और दिनों तक जारी रहती, तो स्थिति और भी खराब हो सकती थी। सूखे और हवा के दौरान आग पर काबू पाना व्यावहारिक रूप से असंभव है। केवल रोकथाम ही की जा सकती है।

लोगों को सृष्टि की रक्षा करने के लिए प्रभावी रूप से प्रोत्साहन विशेष रूप से, आग लगने की घटनाओं के संबंध में, उन्हें रोकने हेतु गतिविधियों के बारे पुछे जाने पर महाधर्माध्यक्ष कोंटिडिस ने कहा कि लोगों को हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गर्मियों में, कोई भी छोटी सी लौ कहीं भी आग लगा सकती है। लेकिन हमेशा लापरवाह लोग होते हैं और हमेशा आग लगाने वाले लोग होते हैं जो जानबूझकर आग लगाते हैं।

हमारे लिए यह स्पष्ट है कि हमें अपने जंगल के प्रकार को बदलने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, चीड़ के पेड़ आग लगने पर बेकाबू हो जाते हैं, इसलिए हमें बदलाव करने और एक दीर्घकालिक रणनीति लागू करने की ज़रूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे पास केवल इस प्रकार के जंगल न हों, बल्कि अलग-अलग प्रकार के जंगल हों जहाँ, उदाहरण के लिए, पेड़ों को बदला जा सके।

यह एक बड़ी परियोजना है; इसे करना कोई आसान काम नहीं है। इन मामलों में और इसी तरह की अन्य स्थितियों में, हमारा कारितास सहायता और हस्तक्षेप प्रदान करता है, लेकिन हम समझते हैं कि यह अभी भी बहुत कम है और बाद में आता है। यह आधुनिक दुनिया में हमारे सामने आने वाली कठिनाइयों में से एक है। ग्रीस जैसे छोटे देश में खासकर एथेंस जैसे बड़े शहरों में, जहाँ 4 मिलियन निवासी हैं।

