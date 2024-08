इंडोनेशियाई अधिकारी ने संत पापा की आगामी यात्रा की सुचारू योजना की पुष्टि की

लीकास न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार 24 अगस्त 2024 : एक इंडोनेशियाई अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि 3-6 सितंबर को होने वाली संत पापा फ्राँसिस की यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएँ पटरी पर हैं।

जकार्ता ग्लोब की एक रिपोर्ट के अनुसार, वाटिकन में इंडोनेशियाई राजदूत माइकल ट्रायस कुस्काह्यांटो ने आशा व्यक्त की कि "सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है।"

ट्रायस ने कहा, "आइए, हम सभी प्रार्थना करें कि संत पापा फ्राँसिस स्वस्थ रहें और सब कुछ ठीक रहे, समिति की ओर से [तैयारियाँ] अच्छी तरह से चले और संत पापा फ्रांसिस रोम से जकार्ता तक सुरक्षित यात्रा कर सकें।"

संत पापा फ्राँसिस इंडोनेशिया की प्रेरितिक यात्रा करने वाले तीसरे परमाध्यक्ष हैं, इससे पहले 1970 में संत पापा पॉल षष्टम और 1989 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने यात्रा की थी, जो इंडोनेशिया और वाटिकन के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को दर्शाता है।

राजदूत ने पत्रकारों के लिए वीजा सहायता सहित इंडोनेशियाई दूतावास द्वारा प्रदान की जा रही रसद सहायता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि संत पापा के साथ कई पत्रकारों के आने की उम्मीद है और दूतावास उनके वीजा प्रसंस्करण में तेजी लाने के लिए काम कर रहा है।

संत पापा फ्राँसिस न केवल इंडोनेशियाई काथलिक समुदाय के साथ बल्कि अन्य धर्मों के लोगों के साथ भी शांति का संदेश फैलाने के उद्देश्य से जुड़ने के लिए तैयार हैं।

इंडोनेशियाई सरकार और इंडोनेशिया के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (केडब्ल्यूआई) तैयारियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

पूरे इंडोनेशिया में काथलिक कलीसिया सक्रिय रूप से मध्य जकार्ता के गेलोरा बुंग कार्नो (जीबीके) स्टेडियम में एक मिस्सा समारोह में भाग लेने के लिए तैयार कर रही है जो संत पापा फ्राँसिस की यात्रा के दौरान 5 सितंबर को निर्धारित है। पवित्र मिस्सा में अनुमानित 70,000 विश्वासियों के उपस्थित होने की उम्मीद है।

संत पापा 3 सितंबर को जकार्ता पहुंचेंगे। अगले दिन, राष्ट्रपति जोको “जोकोवी” विडोडो द्वारा राजकीय भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा।

अपनी यात्रा के दौरान, संत पापा फ्राँसिस कई महत्वपूर्ण स्थानों पर भाषण देंगे, जिनमें जकार्ता का महागिरजाघर और इस्तिकलाल मस्जिद शामिल हैं, जो इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है।

