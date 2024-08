भारत के माउंट कार्मेल कॉलेज ने अभिनव छात्र कार्यक्रम शुरू किए

वाटिकन न्यूज

बेंगलुरु, सोमवार 05 अगस्त 2024 (लीकास न्यूज़) : काथलिक कनेक्ट के अनुसार, 2 अगस्त, 2024 को ख्रीस्तीय छात्र संघ द्वारा आयोजित "स्टॉरोस" कार्यक्रम में बेंगलुरु के 15 उच्च शिक्षा संस्थानों से 4,000 से अधिक युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया।

भारतीय काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीसीबीआई) के उप महासचिव फादर स्टीफन अलाथारा ने युवाओं के व्यापक विकास हेतु अपनी प्रतिबद्धता के लिए माउंट कार्मेल कॉलेज की सराहना की।

उन्होंने कहा, "सर्वोत्तम प्रशिक्षण प्रदान करना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। ख्रीस्तीय शिक्षा संस्थान केवल सीखने के केंद्र नहीं हैं, बल्कि प्रशिक्षण के स्थान हैं, जहाँ हम बुनियादी मानवीय मूल्यों पर आधारित भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं।" "स्टॉरोस" में पश्चिमी ध्वनिकी, स्थानीय गायन, नुक्कड़ नाटक, मसीही सैनिक, नृत्यकला और सुसमाचार की धुनों सहित सुसमाचार विषयों से प्रेरित लगभग 15 कार्यक्रम शामिल थे। माउंट कार्मेल कॉलेज की निदेशक सिस्टरर अल्बिना, सीएसएसटी ने कहा, "हम अपने छात्रों को अपनी प्रतिभा के माध्यम से सुसमाचार का प्रचार करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। यह युवाओं के बीच विश्वास को मजबूत करता है और हमारे वार्षिक ख्रीस्तीय उत्सव 'स्टॉरोस' के दौरान उनके समर्पण को प्रदर्शित करता है।"

माउंट कार्मेल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. लेखा जॉर्ज ने कहा, "समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए, हम पूरे वर्ष विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करते हैं, युवाओं के रूप में अपने विश्वास को मजबूत करते हैं और संगीत और दान के माध्यम से दूसरों तक पहुँचते हैं।"

ख्रीस्तीय छात्र संघ की समन्वयक, सिस्टर सजिता, सीएसएसटी ने युवाओं में विश्वास को बढ़ावा देने में एसोसिएशन की भूमिका पर प्रकाश डाला।



उन्होंने बताया कि ख्रीस्तीय छात्र संघ (सीएसए) युवाओं में विश्वास को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन की गई गतिविधियों का आयोजन करता है, जो आस्था, शिक्षा और सामुदायिक सेवा के प्रति उनके समर्पण को प्रदर्शित करता है।

1948 में संत तेरेसा कार्मेलाइट धर्मबहनों (सीएसएसटी) द्वारा स्थापित, माउंट कार्मेल कॉलेज भारत में एक अग्रणी संस्थान रहा है, जो लगातार शीर्ष 10 में स्थान पाता है और A+ मान्यता प्राप्त करता है।

शुरुआत में 75 वर्षों तक केवल लड़कियों का कॉलेज रहा, इसने 2024 में लड़कों के लिए अपने दरवाज़े खोले, जो एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। वर्तमान में, माउंट कार्मेल कॉलेज में 10,000 से अधिक छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here