पवित्र भूमि: मरियम के स्वर्गोदग्रहण स्थल पर, ख्रीस्तियों एवं मुसलमानों की प्रार्थना

येरूसालेम, बृहस्पतिवार, 15 अगस्त 24 (फिदेस एजेंसी) : पवित्र भूमि में स्तुदियम बिब्लिकुम फ्रंचेस्कनुम के बाईबिल विभाग के सेवानिवृत प्रोफेसर फादर क्लौदियो कहते हैं, "मरियम के स्वर्गोदग्रहण का पर्व दो अलग-अलग तिथियों पर मनाया जाता है: लातीनी कलीसिया अर्थात् रोमन काथलिक, सामान्य कैलेंडर के अनुसार 15 अगस्त को और ऑर्थोडॉक्स कलीसिया, साथ ही अर्मेनियाई, कॉप्टिक, सीरियाई कलीसिया भी जूलियन कैलेंडर के अनुसार एक अलग दिन पर मरियम का स्वर्गोदग्रहण पर्व मनाते हैं।"

उन्होंने बतलाया कि येरूसालेम में, ऐसे बड़े जुलूस, जो सबका ध्यान आकर्षित करते हैं, केवल पवित्र सप्ताह के अनुष्ठानों और स्वर्गारोहण में ही देखे जाते हैं।"

लोकप्रिय भक्ति के ये जुलूस सड़कों से होकर गुजरते हैं जो शहर के दो स्थानों, या कहें कि दो गिरजाघरों को जोड़ते हैं: एक गिरजाघर जिसे दोरमिशियो वर्जिनिस कहा जाता है, जो माउंट सिय्योन पर स्थित है, जहां ख्रीस्तीय समुदाय का मानना है कि माता मरियम "मृत्यु की नींद में सो गईं"; और दूसरा "मरियम की कब्र", जिसको केद्रोन घाटी के कब्रिस्तान क्षेत्र में बनाया गया है, जहां यहूदी परंपरा के अनुसार अंतिम न्याय होगा।

फादर बतलाते हैं कि "1970 के दशक में की गई खुदाई पारंपरिक कहानियों और दूसरी शताब्दी के कुछ लोकप्रिय लेखों में निहित विवरण की पुष्टि करती है।" ये खुदाई बाढ़ के बाद शुरू हुई जिसने उस जगह पर बने गिरजाघर को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया था, जहाँ परंपरा के अनुसार, गेथसेमेनी के पास मरियम की खाली कब्र थी। प्रकृति द्वारा किए गए नुकसान ने तीर्थस्थल के संरक्षक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और अर्मेनियाई ऑर्थोडॉक्स को मरियम की कब्र को छिपाने वाले सभी ऊपरी ढांचा को नष्ट करने और मरम्मत का काम करने के लिए मजबूर किया।



प्रोफेसर बताते हैं, "छोटे और मौन चिन्हों से बनी सार्वभौमिकता की बदौलत, ऑर्थोडॉक्स कलीसिया ने पवित्र भूमि में फ्रांसिस्कन पुरातत्वविदों के डीन फादर बेलार्मिनो बागाटी को कब्र और उसके आसपास के दफन और वास्तुशिल्प परिसर का दौरा करने एवं उसका अध्ययन करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन बागाटी ने खुद को स्मारक की जांच करने तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने माता मरियम की मृत्यु और दफन पर प्राचीन साहित्य के प्रकाश में इसे ध्यान से 'पुनः पढ़ा'।"

नया नियम येसु के स्वर्गारोहण के बाद आखिरी बार मरियम के बारे में बात करता है, उसे प्रेरितों और प्रारंभिक ख्रीस्तीय समुदाय से घिरा हुआ प्रस्तुत करता है (प्रेरितों के काम 1:14 देखें)। "कोई भी प्रामाणिक दस्तावेज, हमें यह नहीं बताता कि मरियम ने अपने अंतिम वर्ष कैसे बिताए और उसने पृथ्वी को कैसे छोड़ा। ख्रीस्तीय जगत में व्यापक रूप से फैले, मरियम के डॉर्मिशन (निद्रा) पर चक्र नामक कई लेखन, सूचनाओं की एक पूरी श्रृंखला फैलाते हैं, जो ऐतिहासिक और धार्मिक आलोचना द्वारा जांचे जाने पर अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं।"

ये सभी दस्तावेज “एक मूल दस्तावेज से जुड़े हुए हैं, जो कि यहूदी-ईसाई प्रारूप है जिसे दूसरी शताब्दी के आसपास येरूसलम की माता कलीसिया में कुँवारी मरियम की कब्र पर वार्षिक अनुष्ठानिक स्मरणोत्सव के लिए तैयार किया गया था।”

सुसमाचार लेखक जॉन लिखते हैं: ... प्रेरितों ने उनके पवित्र और बहुमूल्य शरीर को गेथसेमेनी में एक नई कब्र में रख दिया। सीरियाई भाषा में संरक्षित एक अन्य दस्तावेज में, और भी अधिक सटीक स्थलाकृतिक संकेत पाए जाते हैं: आज सुबह माता मरियम को लेकर येरूसालेम से बाहर उस सड़क पर जाओ जो जैतून के पहाड़ के पार घाटी के शीर्ष तक जाती है, देखो, वहाँ तीन गुफाएँ हैं: एक बड़ी बाहर, फिर एक और अंदर और एक छोटा सा आंतरिक कमरा जिसमें पूर्वी भाग में मिट्टी की एक ऊँची बेंच है। जाओ और कुँवारी मरियम को उस बेंच पर रखो और उसे वहीँ रखो और जब तक मैं तुम्हें न कहूँ तब तक उसकी सेवा करो।"

तथ्यों के सत्यापन के साथ, फादर बागाटी ने "यह प्रदर्शित किया है कि दस्तावेज़ और स्मारक के बीच समझौता इससे अधिक नहीं हो सकता है। वास्तव में, गेथसेमेनी में मरियम की कब्र पहली शताब्दी में उपयोग में आने वाले कब्रिस्तान क्षेत्र में स्थित है।”

आज, इस स्थल पर सदियों से निर्मित विभिन्न गिरजाघरों में तहखाना बनी हुई है, जो एक बड़ी सीढ़ी के माध्यम से सड़क से लगभग पंद्रह मीटर की ऊँचाई पर कब्र तक जाती है। दफन कक्ष को अभी भी दिखाई देने वाली चट्टानी बेंच के साथ घेरने वाला मंदिर बाहर से आने वाली रोशनी और तेल के दीयों से मुश्किल से ही रोशन होता है। अंदर, आप धूपबत्ती की तेज गंध, कई तस्वीरों और मोमबत्तियों एवं तेल के दीयों की विशेष गंध के साथ गिरजाघरों के विशिष्ट वातावरण को महसूस कर सकते हैं।"

पूर्वी कलीसिया के ख्रीस्तीय भी इस जगह पर यह त्यौहार मनाते हैं: "आठ दिनों तक, पूर्वी ख्रीस्तीय हर दिन बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग लोगों को लेकर कब्र में जाते हैं। कब्र को तुलसी जैसी सुगंधित जड़ी-बूटियों से सजाया जाता है, और वे डोर्मिटियो (माता मरियम निद्रा में) के प्रतीक के सामने प्रार्थना करते हैं, जो आम तौर पर पवित्र कब्र की बेसिलिका में पाया जाता है। प्रतीक को जुलूस के रूप में कब्र तक ले जाया जाता है और हमेशा जुलूस के रूप में वापस अपने स्थान पर लाया जाता है। और यह एक महान उत्सव की तरह है।"

लेकिन काथलिक 15 अगस्त का पर्व कैसे मनाते हैं? “सबसे पहले वे गेथसमेनी महागिरजाघर में ख्रीस्तयाग अर्पित करते हैं। फिर जुलूस के रूप में कब्र वाले गिरजाघर की ओर जाते हैं, तहखाने में जाते हैं और गीतों एवं भजनों के साथ प्रार्थना करते हैं।"

प्रोफेसर बताते हैं कि सबसे चौकस आँखें इस तथ्य को नहीं भूलतीं कि तहखाने में जहाँ खाली कब्र रखी गई है, वहाँ एक जगह है: "मुसलमानों ने इसका इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल करते हैं।" पहले कई इस्लामी धार्मिक समूह भी कब्र पर जाते थे, अब वे निजी तौर पर ऐसा करते हैं। उनके लिए भी, मारिया एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उनका स्थान मक्का की ओर उन्मुख है।"

