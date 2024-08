भारत में काथलिक वकीलों ने हाशिए पर पड़े समुदायों पर नए कानूनों के प्रभाव की चेतावनी दी

लिकास न्यूज



काथलिक कनेक्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली वकील मंच का उद्देश्य पुरोहितों और धर्मबहनों को नए आपराधिक कानूनों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें अल्पसंख्यक समुदायों, दलितों, आदिवासियों और अन्य हाशिए पर जीवनयापन करनेवाले के समूहों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कानूनी ज्ञान देना है।



26 अगस्त को आयोजित इस फोरम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित दिल्ली की विभिन्न अदालतों में वकालत करनेवाले सदस्य शामिल हैं। यह फोरम पुरोहितों और धार्मिक नेताओं के राष्ट्रीय अधिवक्ता फोरम से संबद्ध है।

पूरे भारत में, विभिन्न धर्मप्रांतों और मण्डलियों के 100 से अधिक काथलिक वकील जाति, पंथ या धर्म के भेदभाव के बिना समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों को कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं।

संगोष्ठी में मुख्य रूप से नव-प्रवर्तित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लेगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का स्थान लेगी, तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेगी, के निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

जुलाई 2024 में लागू होनेवाले इन कानूनों ने अल्पसंख्यकों और कमज़ोर समूहों के खिलाफ इनके संभावित दुरुपयोग की चिंताओं के कारण व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। सेमिनार में प्रतिभागियों ने आशंका व्यक्त की कि नए कानूनों को दक्षिणपंथी समूहों द्वारा हाशिए पर पड़े समुदायों पर और अधिक अत्याचार करने के लिए हथियार बनाया जा सकता है।

हालांकि नए कानूनों के कुछ खंड पिछले कोडों से अपरिवर्तित हैं, जिसके कारण उन्हें "नई बोतल में पुरानी शराब" की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी हैं।

इनमें साक्ष्य एकत्र करने के लिए आधुनिक तकनीक का समावेश, समकालीन सामाजिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करनेवाली नई परिभाषाएँ और भीड़ द्वारा हत्या और आतंकवाद जैसे अपराधों के लिए सख्त दंड शामिल हैं।



सेमिनार के दौरान उजागर की गई एक प्रमुख चिंता इन नए कानूनों के तहत पुलिस शक्तियों का विस्तार थी।

प्रतिभागियों ने चर्चा की कि कैसे बढ़ी हुई विवेकाधीन शक्तियाँ, कम न्यायिक निगरानी, ​​और निवारक निरोध और वारंट रहित तलाशी की अनुमति देनेवाले प्रावधान अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों को असंगत रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जो पहले से ही प्रणालीगत पूर्वाग्रह के प्रति संवेदनशील हैं।



इन चिंताओं के बावजूद, सेमिनार में सकारात्मक बदलावों को भी स्वीकार किया गया, जैसे कि पुराने राजद्रोह कानून को हटाना और अपराधों की नई श्रेणियों के लिए दंड की शुरुआत करना।

कार्यक्रम का समापन एक प्रस्ताव के साथ हुआ जिसमें पुरोहितों और धर्मबहनों से इन कानूनी बदलावों के बारे में अपनी समझ को और गहरा करने का आग्रह किया गया।



