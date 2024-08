कनाडाई कलीसियाः देशज लोगों के साथ मेल-मिलाप ‘जीवित वास्तविकता’ बने

वाटिकन न्यूज

ओटावा, गुरुवार 01 अगस्त 2024 : कनाडाई काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीसीसीबी) के वर्तमान अध्यक्ष, कैलगरी के धर्माध्यक्ष विलियम मैकग्राटन ने कहा कि 2022 में संत पापा फ्राँसिस की कनाडा की पश्चाताप यात्रा "उसकी शुरुआत थी जिसकी धर्माध्यक्षों ने उम्मीद की थी" और "हमारे देशज लोगों के साथ मेल-मिलाप की इस यात्रा पर एक सार्थक कदम था।"

संत पापा की यात्रा की वर्षगांठ पर वाटिकन रेडियो से बात करते हुए, धर्माध्यक्ष मैकग्राटन ने पिछले दो वर्षों में कनाडा में कलीसिया द्वारा किए गए कुछ ठोस पहलों पर प्रकाश डाला, जिनमें उपचार और सुलह की परियोजनाओं के लिए 30 मिलियन डॉलर के कोष का निर्माण; कलीसिया के रिकॉर्ड तक पारदर्शी पहुंच की सुविधा और संवाद और सुनने के निरंतर प्रयास शामिल हैं।

धर्माध्यक्ष तथाकथित “खोज के सिद्धांत” की गहन समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बातचीत में भी लगे हुए हैं, जो ऐतिहासिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से अवधारणा की जांच करने पर केंद्रित है।

इसके अलावा, धर्माध्यक्षों ने हाल ही में वेटिकन संग्रहालयों द्वारा रखी गई कलाकृतियों के बारे में स्वदेशी चिंताओं के बारे में चर्चा शुरू की है, जिसमें उन कुछ कलाकृतियों को वापस करने की संभावना की जांच करने के लिए कनाडाई सरकार के साथ काम करने की संभावना पर विचार करना शामिल है।

धर्माध्यक्ष मैकग्राटन ने बताया, “ये शुरुआती कदम हैं,” जिनमें से कुछ बहुत ही प्रारंभिक चरण में हैं। फिर भी, “हमें उम्मीद है कि भविष्य में वे कुछ फल देंगे।”

धर्माध्यक्ष मैकग्राटन ने यह भी कहा कि देशज सुलह निधि के माध्यम से देशज परियोजनाओं का समर्थन करने के प्रयासों ने न केवल अतीत के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की है, बल्कि कनाडा के देशज समुदायों के सामने आने वाले वर्तमान मुद्दों, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच शामिल है, के बारे में भी जागरूकता बढ़ाने में मदद की है।

धर्माध्यक्ष मैकग्राटन ने कहा, "इसलिए, हम यह देखना शुरू कर रहे हैं कि आवासीय विद्यालयों की विरासत और यहाँ तक कि कुछ सरकारी नीतियों ने एक ऐसा हाशिए का निर्माण किया है जिसके बारे में शायद हमारे अधिकांश कनाडाई और काथलिकों को जानकारी है।" "और मुझे लगता है कि यह उस विरासत के कारण होने वाली तबाही के बारे में अधिक जागरूक और खुद को शिक्षित करने की दिशा में पहला कदम है।"

कनाडाई धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष ने कहा कि देशज सुलह समिति के कुछ फलों को देखकर, जो फंड द्वारा समर्थित परियोजनाओं की पहचान करती है, काथलिकों को इस बारे में अधिक जागरूक होने में मदद मिल सकती है कि उनका योगदान उनके समुदायों के लिए बुजुर्गों और अन्य देशज लोगों के काम का समर्थन करता है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि यह सुलह और सच्चाई की तलाश का कदम ठोस है, और वे सार्थक तरीके से भाग ले रहे हैं।"

अंत में, लोगों और संस्कृति को आकार देने में स्मृति के महत्व पर जोर देते हुए संत पापा फ्राँसिस को याद करते हुए, धर्माध्यक्ष मैकग्राटन ने आवासीय विद्यालय प्रणाली के "नकारात्मक प्रभाव" को स्वीकार किया। हालांकि, उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि हम जो कदम उठा रहे हैं, वे किसी तरह से इसका निवारण कर सकते हैं... और सुलह को हमारे देशज समुदायों के साथ कनाडा में वास्तव में जीवंत वास्तविकता बना सकते हैं।"

