पनामा के महाधर्माध्यक्ष ने वेनेजुएला के लोगों के लिए समर्थन व्यक्त किया

पनामा सिटी, सोमवार 05 अगस्त 2024 : पनामा के महाधर्माध्यक्ष जोस दोमिंगो ने रविवार को पवित्र मिस्सा के दौरान वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "वेनेजुएला के भाइयों और बहनों, अपने देश में रहने वाले और पनामा को अपना घर चुनने वाले लोगों, जान लें कि आप अकेले नहीं हैं।"

महाधर्माध्यक्ष ने वेनेजुएला के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का आग्रह किया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे सच्चाई की रक्षा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "आइए हम जिम्मेदारी उठाएं ताकि वे हमारी एकजुटता और निकटता महसूस करें।" "इसे केवल एक सैद्धांतिक इशारा न बनने दें, बल्कि एक सच्चाई बनने दें जो हिला दे और बदलाव लाए।"

उन्होंने प्रार्थना की कि "अंधकार और अनिश्चितता के इस समय में सच्चाई और पारदर्शिता कायम रहे।"

पनामा की कलीसिया ने रविवार को वेनेजुएला के लोगों के लिए प्रार्थना दिवस के रूप में मनाया। महाधर्माध्यक्ष जोस दोमिंगो ने प्रार्थना के दिन को "कलीसिया और वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता का संकेत बताया और क्योंकि हमें यकीन है कि यह एक शक्तिशाली हथियार है जो वास्तविकता को बदल सकता है, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो।"

पनामा के महाधर्माध्यक्ष ने अंत करते हुए कहा, "हिंसा की जगह शांति आए और मतदान में व्यक्त की गई लोगों की इच्छा को सभी द्वारा मान्यता दी जाए और अपनाया जाए।"

दुनिया भर के कई देशों ने 28 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बहुमत मिलता हुआ दिखाया गया है।

विपक्षी दलों और कई देशों ने परिणामों पर विवाद किया है और वेनेजुएला सरकार से पूर्ण मतदाता सूची प्रकाशित करने का आह्वान किया है।

सरकार ने अपने स्वयं के आंकड़ों के अनुसार, चुनाव के बाद से 2,000 से अधिक विरोधियों को गिरफ्तार किया है।

संत पापा फ्राँसिस ने रविवार को देवदूत प्रार्थना के बाद कहा कि वेनेजुएला "एक गंभीर स्थिति" में जी रहा है। संत पापा ने कहा, "मैं सभी पक्षों से सच्चाई की तलाश करने, संयम बरतने, सभी प्रकार की हिंसा से बचने, बातचीत के माध्यम से विवादों को सुलझाने और जनता की सच्ची भलाई का ख्याल रखने और पक्षपातपूर्ण हितों की परवाह न करने की दिल से अपील करता हूँ।"

