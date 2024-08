ढाका के महाधर्माध्यक्ष : 10 लाख से अधिक लोगों के घर पानी में

वाटिकन न्यूज

ढाका, बृहस्पतिवार, 29 अगस्त 24 (रेई) : ढाका के महाधर्माध्यक्ष बेजॉय एन. डी'क्रूज़, ओ.एम.आई. ने वाटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में कहा, “उनके मन में रोहिंग्याओं के प्रति आगाध प्रेम है, तथा उन्होंने उनके प्रति अपनी चिंता और एकजुटता दिखाई है। पोप फ्राँसिस हमारे बहुत करीब हैं। वे हमसे प्रेम करते हैं तथा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं।" उन्होंने बांग्लादेश के लोगों की वास्तविकता पर चर्चा की तथा विशेष रूप से, 2-13 सितंबर 2024 को एशिया और ओशिनिया के लिए निर्धारित संत पापा की प्रेरितिक यात्रा से ठीक पहले, अपने देश को अपंग बना देनेवाली विनाशकारी बाढ़ पर चर्चा की।

महाधर्माध्यक्ष ने भयांकर तबाही, लोगों की ज़रूरतों और ज़मीन पर राहत प्रयासों पर भी चर्चा की, साथ ही यह भी याद किया कि कैसे पोप ने व्यक्तिगत रूप से, बहुसंख्यक मुस्लिम राष्ट्र के लिए अपनी प्रेरितिक यात्रा के दौरान और 2017 में म्यांमार के लिए अपनी निकटता दिखाई थी।

विशेष रूप से, महाधर्माध्यक्ष डी'क्रूज़ ने रोहिंग्या लोगों के लिए चल रही चुनौतियों को याद किया, जिसका जिक्र पोप फ्रांसिस ने ढाका में रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ मुलाकात के दौरान किया था, और विभिन्न अपीलों में इसे प्रकाश में लाना जारी रखा है, और इस चीज पर बात की है कि गरीब राष्ट्र में पीड़ित अल्पसंख्यकों की मदद कैसे की जाए, जो अपनी दुर्दशा को अकेले ही झेल रहे हैं।

प्रश्न: महाधर्माध्यक्ष डी'क्रूज़, बांग्लादेश में बाढ़ अंतरराष्ट्रीय सुर्खियाँ बन रही है, देश में लाखों लोग फंसे हुए हैं और वास्तव में भयानक तबाही हुई है। स्थिति कैसी है?



करीब 12 लाख लोग ऐसे घरों में रह रहे हैं, जो पानी में डूबे हुए हैं। इनमें 2 लाख बच्चे हैं। कुछ और लोग बूढ़े हैं और बहुत ही कमज़ोर स्थिति में हैं। इसके अलावा, इस बाढ़ से पाँच लाख लोग प्रभावित हुए हैं और कई लोग विस्थापित हो गए हैं। तीन लाख लोगों ने 3527 आश्रय स्थलों में शरण ली है।

आज तक मुझे बताया गया कि 27 लोग मारे गए हैं। अभी भी हमें नुकसान का अनुमान लगाना है, लेकिन हजारों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। खेत और सब्ज़ी की खेती पूरी तरह से नष्ट हो गई है। तालाबों से मछलियाँ भाग गई हैं। पोल्ट्री फ़ार्म पूरी तरह से बह गए हैं।



प्रश्न: क्या आप बता सकते हैं कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं? और कौन से तत्व हैं जो आपको उम्मीद देते हैं?

कई लोगों ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। कारितास बांग्लादेश सहित कई गैर-सरकारी संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन समन्वय अभी भी ठीक से नहीं हो पाया है। कई लोग भूखे और प्यासे हैं। कुछ जगहों पर अभी तक मदद नहीं पहुँची है।

छात्र, जो पिछली सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, इस समय अच्छी दवाइयाँ एकत्र कर रहे हैं। आज तक, उन्होंने लगभग 600,000 यूरो का स्वैच्छिक संग्रह एकत्र किया है। संयुक्त राष्ट्र के राहत कार्य के प्रयास जारी हैं। इसके अलावा कारितास, वर्ल्ड विजन, मदर टेरेसा की परोपकारी गतिविधियाँ, एचईईडी बांग्लादेश और कई अन्य गैर सरकारी संगठन भी काम कर रहे हैं। कारितास ने 5,000 लोगों को आश्रय और 18,000 लोगों को भोजन दिया है। वे और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए। उन्हें पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता से काम करने के लिए 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। बांग्लादेश का काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन भी कुछ धन एकत्र कर रहा है और हम मुख्य सलाहकार को 25,000 अमेरिकी डॉलर का एक प्रतीकात्मक दान देने की उम्मीद करते हैं।

प्रश्न: इसे देश की सबसे भीषण बाढ़ का केंद्र बताया जा रहा है, और हमारी प्रार्थनाएँ निश्चित रूप से आपके साथ हैं। पोप की आगामी एशिया यात्रा आपके और आपके लोगों के लिए क्या मायने रखती है, वह भी तब जब पोप ने 2017 में बांग्लादेश का दौरा किया था?

2017 में, पोप फ्रांसिस ने म्यांमार और बांग्लादेश का दौरा किया, और उनकी यात्रा ने बांग्लादेश और विशेष रूप से ख्रीस्तीयों के छोटे अल्पसंख्यक समुदाय को अपने बहुत करीब ला दिया। उन्होंने उस समय म्यांमार से भागे रोहिंग्याओं की पीड़ा का अनुभव किया, जहाँ इस समूह पर सैन्य उत्पीड़न हुआ है।



हमारे यहां करीब 1.2 मिलियन रोहिंग्या हैं और पोप ने इन रोहिंग्याओं के लिए अलग-अलग तरीकों से अपील की है और उनकी मदद की है। उनके मन में रोहिंग्याओं के लिए बहुत प्यार है और उन्होंने उनके प्रति अपनी चिंता और एकजुटता दिखाई है। पोप फ्रांसिस हमारे बहुत करीब हैं। वे हमसे प्यार करते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं।

प्रश्न: अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश रोहिंग्याओं की भारी आमद का बोझ नहीं उठा सकता और वह दूसरों से मदद की अपील कर रहा है। क्या आपके पास अपने देश में रोहिंग्या लोगों की मदद करने के लिए कोई अपील है?



हमारा कारितास बांग्लादेश नियमित रूप से रोहिंग्याओं की मदद कर रहा है, खास तौर पर उनके लिए कई परियोजनाओं के ज़रिए। बांग्लादेश की सरकार अलग-अलग देशों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र से भी इस समस्या का कोई समाधान निकालने की अपील कर रही है, क्योंकि बांग्लादेश खुद एक गरीब देश है। चालीस प्रतिशत लोग गरीब हैं और कम से कम 30 प्रतिशत लोग कभी स्कूल नहीं गए।

हमारे पास बहुत सारी समस्याएँ हैं। गरीबी, वर्ग, भारी बारिश, सूखा, कभी-कभी... सरकार के लिए इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल है। और अब हमारे पास अंतरिम सरकार है। जो अभी भी विद्रोह और सरकार के खिलाफ़ छात्रों के विद्रोह के बाद नई स्थिति के साथ खुद को व्यवस्थित नहीं कर पाई है। अभी बहुत नाज़ुक स्थिति है। छात्र अभी भी सड़क पर हैं और उनकी बहुत सारी माँगें हैं। वे अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर रहे हैं।



हाल में हमें स्कूल में भी परेशानी हुई थी। वे कुछ शिक्षकों से जबरन इस्तीफा मांग रहे थे। कुछ लोग स्कूल में लड़कियों के लिए हमारी वर्दी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वे लड़कियों के लिए घूंघट, हिजाब आदि, जो इस्लामी पोशाक हैं, को हमारे स्कूलों में लागू करने की मांग कर रहे थे। लेकिन हमारे पास बहुत अच्छी, सभ्य पोशाक है।

हम धर्म, संस्कृति और अन्य समूहों के आधार पर छात्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं करते और न ही करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें एक ही स्कूल में छात्रों के रूप में समान रूप से देखा जाए। इसलिए इस प्रकार की समस्याएँ हैं। फिर, वर्ग और रोहिंग्या की समस्याएँ भी हैं। अंतरिम सरकार के लिए इन सभी समस्याओं का सामना करना बहुत मुश्किल होगा, और निश्चित रूप से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत जल्द खराब हो जाएगी।



प्रश्न: क्या आपकी राय में अन्य देशों को आपकी मदद करने की आवश्यकता है?

मुझे पूरा यकीन है कि संयुक्त राष्ट्र, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ आगे आएंगे क्योंकि वे स्थिति को जानते हैं और क्योंकि इन सभी देशों ने नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली इस अंतरिम सरकार को अपना समर्थन व्यक्त किया है।



प्रश्न: क्या ऐसी कोई बात है जो आप जोड़ना चाहेंगे जो मैंने नहीं पूछा है?



मेरी एकमात्र अपील है: 'कृपया हमारे कारितास बांग्लादेश की मदद करें।' यह बांग्लादेश में एक प्रसिद्ध संगठित गैर सरकारी संगठन है और जाति एवं पंथ से परे सभी के लिए काम कर रहा है, और विशेषकर गरीबों के लिए। वे बहुत धैर्यवान और ईमानदार कार्यकर्ता, अधिकारी और क्षेत्र कार्यकर्ता हैं।

इस स्थिति में, वे काफी योगदान दे पाएंगे, जब लोग भूखे हैं और उन्हें अपना जीवन फिर से शुरू करने के लिए भोजन, दवा, पुनर्वास और चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, क्योंकि उनमें से अधिकांश गरीब लोग हैं।



