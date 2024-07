उत्तरी किवु में एक मिशनरीः ‘हम नहीं जानते कि कल क्या होगा’

बेयाता ज़ायोंकोव्स्का - वाटिकन सिटी

उत्तरी किवु, मंगलवार,23 जुलाई 2024 (वाटिकन न्यूज) : सिस्टर एग्निस्का ने 20 साल पहले अफ्रीका की यात्रा की थी। उन्होंने याद किया कि जब वह हाई स्कूल में थीं, तभी से उन्हें अपने मिशनरी बुलावे का एहसास हो गया था। उन्होंने स्वीकार किया, "आप कह सकते हैं कि यह मिशन ही था जिसने मुझे सिस्टर्स ऑफ एंजल्स (देवदूतों की धर्मबहनों) के धर्मसंघ में पहुँचाया।" अपने धार्मिक जीवन के पहले वर्षों में, उन्होंने स्कूलों में धर्मशिक्षा दी और बच्चों एवं युवाओं की देखभाल की। ​​अंतिम मन्नत लेने के बाद उन्हें अफ्रीका जाने की अनुमति मिली। पहले वे रवांडा गईं, फिर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य चली गईं और अब एक दशक से नतामुगेंगा गाँव में बच्चों के लिए एक अस्पताल और पोषण केंद्र चला रही हैं। वह मज़ाक में खुद को घर की मुखिया कहती हैं: उनके कामों में दवाइयां, साबुन और सिंक के लिए नल खरीदना, कर्मचारियों को भुगतान करना, छत की मरम्मत करना, शरणार्थियों के लिए बर्तन और गद्दे ढूँढ़ना और गोमा की ख़तरनाक यात्राएँ करना शामिल है, जो इस क्षेत्र का एकमात्र शहर है जहाँ वह उन बच्चों के लिए ज़रूरी दवाएँ, भोजन और दूध ला सकती हैं जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया है। अपनी यात्राओं के दौरान, सिस्टर एग्निज़्का को कई चेकपॉइंट से गुज़रना पड़ता है जो विद्रोहियों के नियंत्रण में हैं। सहायता प्रदान करना जारी रखने के लिए उन्हें लगभग सभी चेकपॉइंट पर बातचीत करनी पड़ती है।

उत्तरी किवु में काम करने वाली सिस्टर एग्निज़्का ने बताया कि इन वर्षों में बार-बार संघर्षों का सामना किया है,कुछ वर्षों में कम होते हैं, लेकिन कभी खत्म नहीं होते। युवा पीढ़ी के भविष्य की चिंता करते हुए उन्होंने कहा, "जब तक बच्चे अपराध देखते रहेंगे और उन्हें अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ेगी, तब तक इस देश में शांति नहीं होगी।"

मोबाइल फोन बनाने के लिए आवश्यक कोबाल्ट, कोल्टन और नियोबियम के भंडार पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे 100 से अधिक विभिन्न समूहों द्वारा इस क्षेत्र को अस्थिर किया जा रहा है। ये खनिज सोने और हीरे से भी अधिक मूल्यवान हैं, जिन्हें विद्रोही लूट रहे हैं। सबसे अधिक पीड़ित नागरिक हैं, और जो भूमि की संपदा के टुकड़े भी नहीं देख पाते हैं। हिंसा में वृद्धि के कारण लोगों को अपने घर और जमीन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कांगो में 5.6 मिलियन से अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित लोग हैं।

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, जिसका एक वर्ष का खर्च पूरे कांगो की राष्ट्रीय आय से अधिक है, स्थिति को बदलने में असमर्थ है। मिशनरी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन वे उत्तरी किवु को नष्ट कर रहे शक्तिशाली मानवीय संकट को संबोधित करने का प्रयास करते हैं। सिस्टर एग्निज़्का ने कहा, "हर दिन लोग भूख और सबसे आम बीमारियों से मर रहे हैं। हमारी उपस्थिति लोगों को आशा देती है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। वे हमें 'हमारी बहनें' कहते हैं, जिसका अर्थ है कि हम उनके बहुत करीब हैं।"

दिखने में कमज़ोर होने के बावजूद, वह युद्ध की परिस्थितियों में रहने वाले हज़ारों ज़रूरतमंद लोगों के लिए संदर्भ बिंदु हैं। रवांडा और कांगो की दो धर्मबहनें साहसपूर्वक उनका साथ देती हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में हुए संघर्षों में से एक को याद किया। “हम केवल ईश्वर की कृपा से जीवित हैं। हमारे मठ के नज़दीक बम गिर रहे थे; बस कुछ मीटर नज़दीक होते तो हम मर जाते। लोग हमारे पास घायलों को लेकर आए, दीवारें खून से सनी हुई थीं।”

“मिशन सेंटर में बहुत सारे शरणार्थी आ गए और धर्मबहनों द्वारा संचालित अस्पताल 5,000 रोगियों को रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, जिनमें कई घायल भी थे। फिलहाल मोर्चा मिशन से दूर चला गया है, लेकिन स्थिति अभी भी बहुत कठिन है।”

मिशनरी धर्मबहनें खास तौर पर बच्चों वाली महिलाओं के लिए संदर्भ बिंदु हैं, जो खतरे के पहले संकेत पर उनके मठ में शरण लेती हैं। शांत समय में, सिस्टर एग्निज़्का ईंधन खरीदती हैं और विदेश से यथासंभव सहायता प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। उनकी दूरदर्शिता ने कई बार लोगों की जान बचाई है। उन्होंने कहा, "सामान्य परिस्थितियों में चिकित्सा सहायता प्राप्त करना पहले से ही एक चमत्कार है, लेकिन जब स्थिति बिगड़ती है तो यह असंभव हो जाता है।" संघर्ष के बावजूद धर्मबहनें भोजन वितरित करना जारी रखती हैं। सिस्टर एग्निज़्का ने बताया कि इस क्षेत्र में, पाँच वर्ष से कम आयु के लगभग आधे बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। तपेदिक और मलेरिया एक बड़ी चुनौती है। मलेरिया वह बीमारी है जो अभी भी सबसे अधिक लोगों की जान लेती है।

मिशनरियों के सपने के बारे में पूछे जाने पर, क्षेत्र के कई निवासियों की तरह, उन्होंने कहा: "स्थायी शांति। यह भूमि उपजाऊ है और लोग यहाँ सुरक्षा और सम्मान के साथ रह सकते हैं, हालाँकि, जैसे कि इस क्षेत्र ने पर्याप्त नुकसान नहीं उठाया है, पड़ोसी युगांडा से, तथाकथित इस्लामिक स्टेट से जुड़े जिहादियों ने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू कर दिया है। असहाय लोगों के नरसंहार और महिलाओं एवं बच्चों के साथ बलात्कार की रिपोर्टें बढ़ रही हैं।" उन्होंने संत पापा फ्राँसिस की "अफ्रीका से हाथ हटाने" की अपील को याद किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संत पापा की कांगो की प्रेरितिक यात्रा दुनिया के इस भूले हुए कोने पर प्रकाश डालने और इसे आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान करने का एक अवसर था। देवदूतों की अन्य धर्मबहनों के साथ, वे प्रार्थना करती हैं कि उन्हें अपने मिशन को जारी रखने के लिए शक्ति और स्वास्थ्य मिले।

