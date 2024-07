सियोल में विश्व युवा दिवस 2027 का शुभारंभ समारोह

वाटिकन न्यूज

28 जुलाई को आयोजित इस समारोह की विषयवस्तु थी "सियोल में आशा की किरण जगी। विश्व युवा दिवस सियोल 2027 की सफलता", इस समारोह ने बहुप्रतीक्षित अंतर्राष्ट्रीय समागम की तैयारियों की शुरुआत की।

कार्यक्रम में करीब 1,000 से अधिक युवा उपस्थित थे, जिनमें उत्तर कोरियाई, विकलांग युवा और सैन्यकर्मी भी शामिल थे।



कार्यक्रम की शुरुआत एक रंग-बिरंगी ध्वज परेड से हुई, जिसमें कोरियाई युवा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने 193 झंडे लेकर गिरजाघर में प्रवेश किया।



यह परेड विश्व युवा दिवस के लिए सार्वभौमिक आह्वान और उत्साह का प्रतीक था, जिसने युवा काथलिकों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में सियोल की भूमिका को उजागर किया।



समारोह का मुख्य आकर्षण था शुभारंभ की घोषणा, जिसका नेतृत्व सियोल 2027 के लिए स्थानीय आयोजन समिति के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष पीटर सून-टैक चुंग ने किया, जिसमें दो युवा कोरियाई प्रतिनिधि भी शामिल थे।

इस घोषणा ने सियोल 2027 के लिए तैयारियों की आधिकारिक शुरुआत को चिह्नित किया, जिसमें युवाओं की भागीदारी के लिए कलीसिया के समर्पण पर जोर दिया गया।



इस कार्यक्रम में सियोल 2027 के प्रत्याशित आर्थिक प्रभाव को भी प्रदर्शित किया गया। केडीआई स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट के प्रोफेसर ताएजुन ली द्वारा किए गए शोध दल ने उत्पादन प्रभावों में केआर डब्ल्यू 11.3698 ट्रिलियन, मूल्य-वर्धित प्रभावों में के.आर.डब्ल्यू 1.5908 ट्रिलियन और 24,725 नौकरियों के सृजन का पूर्वानुमान लगाते हुए एक विश्लेषण प्रस्तुत किया, जो सियोल और व्यापक क्षेत्र के लिए संभावित लाभों को प्रदर्शित करता है।



समारोह का समापन ख्रीस्तयाग से हुआ जिसके मुख्य अनुष्ठाता थे महाधर्माध्यक्ष चांग, उनके साथ कार्डिनल अंड्रू सू यांग येओम, धर्माध्यक्ष जोब यो बी कू, धर्माध्यक्ष पौल कुंग सांग ली और धर्माध्यक्ष तितुस सांग बूम सेओ।

अपने प्रवचन में, महाधर्माध्यक्ष चांग ने कलीसिया के मिशन के बारे में बात की, जिसमें युवाओं के लिए एक मंच प्रदान करने का आह्वान किया, तथा उनसे इस महत्वपूर्ण घटना की तैयारी करते समय आशा और प्रार्थना में एकजुट होने का आग्रह किया।

धर्माध्यक्ष ने कहा, “मेरी गहरी आकांक्षा है कि कलीसिया हमारे समय के युवाओं के लिए एक मंच प्रदान करे - एक ऐसा मंच जहाँ वे अपनी कहानियों के नायक के रूप में उभर सकें। मुझे विश्वास है कि यह मंच आप सभी के लिए एक अवसर और आशा का स्थान बनेगा।”



उन्होंने कहा, "मैं विश्व युवा दिवस के माध्यम से इस साझा आशा को विकसित करना चाहता हूँ। मेरा मानना ​​है कि विश्व युवा दिवस हमारे कोरियाई युवाओं सहित दुनिया भर के युवाओं के लिए इन चुनौतीपूर्ण कार्यों पर विचार करने और उनसे जुड़ने का एक अमूल्य अवसर है। यह जरूरी है कि हम अपने दिलों को एकजुट करें, एक साथ प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को समझें क्योंकि हम इस यात्रा के लिए ईमानदारी से तैयारी करते हैं।"



इस सामूहिक प्रार्थना में कई भाषाओं में विश्व युवा दिवस की वैश्विक भावना को दर्शाया गया। महाधर्माध्यक्ष जोवन्नी गासपरी और डॉ. ग्लीसन दी पाउला सूजा ने प्रोत्साहन भरे संदेश दिए, जिसमें डॉ. सूजा ने मेजबान शहर के रूप में सियोल के चयन पर प्रकाश डाला, और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं नवाचार की भावना को मान्यता दी।

इस आयोजन का आदर्शवाक्य सितंबर में घोषित किया जाएगा, जिसके बाद नवंबर में विश्व युवा दिवस के प्रतीकों को सियोल को औपचारिक रूप से सौंपा जाएगा।

इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख हस्तियों में कोरिया के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष जोवन्नी गासपरी, लोकधर्मी, परिवार और जीवन विभाग के सचिव डॉ. ग्लीसन दी पाउला सूजा, आठ देशों के राजनयिक प्रतिनिधि और उच्च पदस्थ कोरियाई अधिकारी शामिल थे।



