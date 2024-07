कार्डिनल पारोलिन: आपसी विश्वास के बिना शांति नहीं हो सकती

वाटिकन न्यूज

रोम, सोमवार 29 जुलाई 2024 : “मुझे ख़ुशी है कि ये खूबसूरत परंपराएँ संरक्षित हैं। परंपराएँ जो एक ही समय में आस्था और संस्कृति भी हैं और जो वर्तमान के लिए उपयोगी भी हैं।” इस प्रकार वाटिकन के राज्य सचिव कार्डिन पिएत्रो पारोलिन ने 28 जुलाई की शाम को ताइबर नदी पर आयोजित " फिउमारोला" माता मरियम के जुलूस में भाग लिया। संत पापा फ्राँसिस ने भी रविवार को देवदूत प्रार्थना का पाठ करने के बाद इस समारोह का उल्लेख किया था, जो शाम लगभग 7.30 बजे शुरू हुआ।

कार्डिनल पारोलिन ने कार्मेल की माता मरियम के सामने आशीष की प्रार्थना पढ़ी। इसके बाद, ट्रैस्टीवर में माता मरिया को कंधों पर लादकर ताइबर नदी पर स्थित नाव पर चढ़ाया गया। नाव धीरे-धीरे नदी के किनारे-किनारे लुंगोतेवेरे फ्लामिनियो से होते हुए ताइबर द्वीप के पास गरीबाल्डी पुल तक आई, जहाँ संत जोसेफ की प्रतिमा को पहले से ही लाया गया था। माता मरियम और संत जोसेफ की प्रतिमा को जुलूस के साथ गाना गाते हुए नदी के तट से उपर सड़कों से होते हुए ट्रासतेवेर में माता मरियम के गिरजाघर तक लाया गया।

कार्डिनल पारोलिन ने रेखांकित किया, "जाहिर तौर पर हमारी जड़ें होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान की जड़ें भी अतीत में, अतीत की खूबसूरत और अच्छी चीजों में केंद्रित होनी चाहिए।अतीत की ये सुंदर और अच्छी परंपराएँ हमें वर्तमान में अच्छी तरह से जीने में मदद करें।" यह त्यौहार कार्मेल की माता मरिया को समर्पित है और इसकी शुरुवात 1535 में हुई थी, जब मछुआरों के एक समूह को रिपा ग्रांदे के मुहाने के पास ताइबर नदी के किनारे देवदार की लकड़ी में खुदी हुई मूर्ति मिली, जिसे तुरंत चमत्कारी माना गया और इसे त्रासतेवेरे के संत क्रिसोगोनो गिरजाघऱ के कार्मेलाइट फादरों को सौंप दिया गया और तब से हर वर्ष इसी जुलाई महीने में यह समारोह मनाया जाता है।

ताइबर नदी के किनारे, कार्डिनल ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में वाटिकन की भूमिका और शांति के लिए कठिन प्रतिबद्धता पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। राज्य सचिव ने दोहराया, "सैन्य, राजनीतिक या आर्थिक हितों के बिना शांति के लिए काम करना हमेशा वाटिकन कूटनीति की प्रतिबद्धता रही है। इसी तरह "संघर्ष की रोकथाम" और संघर्ष भड़कने पर "न्यायसंगत और स्थायी" समाधान की खोज भी होती है।

यूक्रेन और गाजा में मौजूदा स्थितियों और युद्ध के अंत तक पहुंचने के लिए बातचीत के संभावित मार्जिन पर, कार्डिनल ने संदेह व्यक्त किया: "समस्या विश्वास की है। यह तब होता है जब आपसी विश्वास न्यूनतम हो। आइए, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह युद्ध में शामिल लोगों को बातचीत में शामिल होने की क्षमता प्रदान करें।"

