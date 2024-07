फिलीपींस की कलीसिया ने दी मानव तस्करी से निपटने हेतु सिफारिशें

वाटिकन न्यूज

मनिला, बुधवार 31 जुलाई 2024 (एशिया न्यूज) : "हमें बाल तस्करी से निपटने, कमजोर समूहों की सुरक्षा करने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।" यह अपील फिलीपींस के काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीबीसीपी) के प्रवासियों और भ्रमणशील लोगों के प्रेरितिक देखभाल के लिए बने विभाग के उपाध्यक्ष धर्माध्यक्ष रूपर्टो क्रूज़ संतोस ने विश्व तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर की।

दस साल पहले संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित और हर साल 30 जुलाई को मनाए जाने वाले इस दिवस की थीम इस साल है: "बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है।"

मानव तस्करी के कई रूप हैं, जिनमें जबरन मज़दूरी, यौन शोषण, जबरन शादी और बाल सैनिकों की भर्ती शामिल है। दुनिया भर में मानव तस्करी के शिकार लोगों में से लगभग एक तिहाई बच्चे हैं, जिनमें से ज़्यादातर लड़कियाँ हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, दुनिया भर में आधुनिक दासता में लगभग 40 मिलियन लोग हैं, जो अक्सर बहुत कम या बिना किसी मुआवज़े के काम करते हैं।

इस घटना की व्यापकता को देखते हुए, फिलीपींस में काथलिक कलीसिया ने देश के विश्वासियों से किसी भी तरह के मानव तस्करी को रोकने की अपील की है।

अपने संदेश में धर्माध्यक्ष क्रूज़ संतोस ने प्रार्थना और कार्रवाई का आह्वान किया।

उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा, "प्रार्थना चीजों को बदल देती है, 'भले ही हम कुछ स्थितियों में शक्तिहीन महसूस करते हों,' हमें "बाल तस्करी को समाप्त करने और कमजोर लोगों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना में एकजुट होना चाहिए।"

दूसरा, उन्होंने "बाल तस्करी से निपटने, कमजोर समूहों की सुरक्षा करने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने" का आग्रह किया और लोगों में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया।

तीसरी अपील न केवल नीति सुधारों का समर्थन करने के लिए थी, बल्कि कानून प्रवर्तन में सुधार करने के लिए भी थी।

और अंत में, उन्होंने बाल प्रायोजन कार्यक्रम जैसे अतिरिक्त संसाधन स्थापित करने का आह्वान किया, जो शिक्षा, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

धर्माध्यक्ष क्रूज़ ने चुनौतियों के बावजूद इस संकट से लड़ने के लिए विश्वासियों की साझा प्रतिबद्धता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए कि इस संघर्ष में कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। यह कार्य करने और सकारात्मक प्रभाव डालने का समय है। साथ मिलकर काम करके, हम बच्चों के लिए एक सुरक्षित दुनिया बना सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।"

धर्माध्यक्ष क्रूज़ ने कहा, "प्रार्थनाओं और विश्वास के साथ, ईश्वर हमारे दिलों में जो इच्छा रखता है, वह उनके दिल को छू लेगी और आशीर्वाद लाएगी।"

