फ्रांसीसी धर्माध्यक्षों ने ओलंपिक समारोह में 'ख्रीस्तीय धर्म का मजाक उड़ाने वाले दृश्यों' पर शोक व्यक्त किया।

वाटिकन न्यूज

पेरिस, सोमवार 29 जुलाई 2024 : यह एक अतिशयोक्तिपूर्ण समारोह था। सीन नदी पर पहली बार आयोजित ओलंपिक उद्घाटन समारोह में 85 नावों पर खेल प्रतिनिधिमंडलों की परेड, कई कलात्मक झांकियां और कनाडा की सेलीन डायोन और अमेरिकी लेडी गागा जैसे वैश्विक कलाकारों द्वारा प्रदर्शन शामिल थे। फ्रांसीसी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने स्वीकार किया, "उद्घाटन समारोह ने दुनिया को सुंदरता, आनंद, समृद्ध भावनाओं और सार्वभौमिक प्रशंसा के अंतिम अद्भुत क्षण प्रदान किए," लेकिन "इसमें ख्रीस्तीय धर्म का उपहास और मज़ाक के दृश्य शामिल थे, जिसकी हम गहरी निंदा करते हैं।"

आलोचनाओं में सबसे आगे लियोनार्दो दा विंची के "द लास्ट सपर" (अंतिम व्यारी) का दस पुरुषों द्वारा ड्रैग में पुनः अभिनय था। अन्य धार्मिक संप्रदायों से एकजुटता बयान के अनुसार, वैश्विक स्तर पर प्रसारित समारोह के बाद, अन्य धार्मिक संप्रदायों के कई नेताओं ने फ्रांसीसी काथलिक कलीसिया के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। फ्रांसीसी धर्माध्यक्ष ने आश्वासन दिया, "हम दुनिया भर के सभी ख्रीस्तियों के बारे में सोचते हैं जो कुछ दृश्यों की अधिकता और उत्तेजना से आहत हुए हैं।" "हमें उम्मीद है कि वे समझेंगे कि ओलंपिक उत्सव कुछ कलाकारों के वैचारिक पूर्वाग्रहों से कहीं आगे तक फैला हुआ है," फ्रांसीसी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने जारी रखा।

सीईएफ के महासचिव, फादर ह्यूग्स डी वोइलमोंट ने सोशल नेटवर्क एक्स पर "प्रदर्शित समावेशिता और कुछ विश्वासियों के वास्तविक बहिष्कार के बीच विरोधाभास को उजागर किया। भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए विवेक को ठेस पहुँचाना अनावश्यक है।"

सीईएफ की संचार परिषद के अध्यक्ष और फ्रेजस-टूलॉन धर्मप्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष फ्रांकोइस टौवेट ने फ्रांस की कलीसिया के बयान के साथ खुद को "दृढ़ता से जोड़ा"। सोशल मीडिया पर, उन्होंने घोषणा की, "मैं कई लोगों की तरह, दुनिया भर के ख्रीस्तियों के इस निंदनीय और गंभीर अपमान के खिलाफ विरोध करता हूँ, शो की अन्य ज्यादतियों को नहीं भूलता।"

स्पष्टीकरण के अनुरोधों के जवाब में, पेरिस 2024 ओलंपिक आयोजन समिति के प्रवक्ता माइकल एलोइसियो ने शनिवार, 27 जुलाई को फ्रांसइन्फो पर जवाब दिया: "हम सीमाओं को आगे बढ़ाने के अपने फैसले पर कायम हैं।"

समारोह के अंत में, ओलंपिक हंडी आसमान में उड़ गई।

सीईएफ ने अपने बयान को यह याद दिलाते हुए समाप्त किया कि खेल "एक अद्भुत गतिविधि है जो एथलीटों और दर्शकों के दिलों को गहराई से प्रसन्न करती है," और यह कि ओलंपिक एक "एकता और मानव बंधुत्व की वास्तविकता की सेवा करने वाला आंदोलन है।"

उद्घाटन समारोह एक उम्मीद भरे नोट पर समाप्त हुआ, जिसे दर्शकों ने सर्वसम्मति से सराहा, शाम के मुख्य आकर्षणों में से एक: सेलीन डायोन ने एफिल टॉवर की पहली मंजिल से एडिथ पियाफ के "हिम टू लव" (प्रेम का भजन) से समाप्त किया, जिससे गीत के अंतिम शब्द पेरिस की रात में गूंज उठे: "ईश्वर उन लोगों को फिर से मिलाते हैं जो एक-दूसरे से प्यार करते हैं।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here