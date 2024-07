तालिथा कुम ने मानव तस्करी के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए तत्काल का आह्वान किया

वाटिकन न्यूज

वायनाड, बुधवार 31 जुलाई 2024 : हर साल 30 जुलाई को, तलिथा कुम मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र अभियान में शामिल होती हैं। इस साल का विषय है "मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में किसी भी बच्चे को पीछे न छोड़ें।" बच्चे केंद्र में हैं और हम सभी से उनकी रक्षा करने और उन्हें तस्करी का शिकार बनने से बचाने का आह्वान करते हैं। सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के कारण, बच्चे और महिलाएँ इस घटना और शोषण के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं।

तलिथा कुम की अंतरराष्ट्रीय समन्वयक सिस्टर एबी एवेलिनो ने कहा, “मैं 11 साल के करीम की कहानी साझा करना चाहती हूँ, जो लेबनान में रहता है और एक बढ़ई के साथ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करता है, उसे भारी और खतरनाक औजारों का उपयोग करना पड़ता है। वह प्रति सप्ताह $0.55 के बराबर कमाता है। उसे अक्सर पीटा जाता है और घंटों बाथरूम में बंद रखा जाता है। लगभग हर दिन उसके नियोक्ता द्वारा उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है। करीम की कहानी की तरह हम अक्सर दुनिया के कई हिस्सों में इन दुखद वास्तविकताओं के बारे में सुनते हैं, खासकर उन लोगों के बीच जो अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। इस प्रकार करीम की पीड़ा लाखों बच्चों की पीड़ा को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 5 से 17 वर्ष की आयु के 152 मिलियन बच्चे बाल श्रम के शिकार हैं।

इसके अलावा, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में तस्करी के शिकार लोगों में से लगभग एक तिहाई बच्चे हैं। हिंसा के इस विशिष्ट रूप के विभिन्न रूपों में जबरन श्रम, कम उम्र में जबरन विवाह, अपराध, भीख मांगना, अवैध गोद लेने के लिए तस्करी, दुर्व्यवहार और ऑनलाइन यौन शोषण भी शामिल हैं।

यूक्रेन और मध्य पूर्व में युद्धों के साथ-साथ अन्य चल रहे संघर्षों के कारण विभिन्न स्तरों पर दुर्व्यवहार का जोखिम बढ़ गया है। अकेले या अपने परिवारों से अलग रहने वाले बच्चे, जिनमें बाल-संरक्षण सुविधाओं से निकाले गए बच्चे भी शामिल हैं, विशेष रूप से असुरक्षित हैं।

इस संदर्भ में मानव तस्करी को रोकने और उससे निपटने में नई चुनौतियाँ उभर कर सामने आती हैं। रणनीतिक सहयोग की आवश्यकता है, विशेष रूप से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ, जिनके पास प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन निगरानी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मानव तस्करी से निपटने में विशेषज्ञता है। सबसे कमज़ोर समूहों, विशेष रूप से बच्चों को शोषण से बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है और तस्करी के शिकार बच्चों के लिए सहायता की आवश्यकता है।

संत पापा फ्राँसिस हमें अपनी आंखें और कान खोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन लोगों की बात सुनना आवश्यक है जो पीड़ित हैं। उन्होंने पिछले फरवरी में मानव तस्करी के खिलाफ वार्षिक विश्व प्रार्थना और जागरूकता दिवस के लिए अपने संदेश में लिखा था, "मैं युद्ध और संघर्षों के पीड़ितों, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों, पलायन के लिए मजबूर लोगों और विशेषकर महिलाओं और बच्चों के बारे में सोचता हूँ, जिनका यौन शोषण किया जाता है या कार्यस्थल पर शोषण किया जाता है। आइए, हम उनकी मदद के लिए पुकार सुनें और उनके द्वारा बताई गई कहानियों से चुनौती महसूस करें।"

तलिथा कुम की अंतरराष्ट्रीय समन्वयक सिस्टर एबी एवेलिनो ने कहा, “तलिथा कुम धर्मसंघियों और आम लोगों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है जो मानव तस्करी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस घटना को रोकने के लिए दुनिया भर में कई अलग-अलग जगहों पर काम करते हैं। हमारा उद्देश्य कमज़ोर युवाओं को शिक्षित करना और मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, खासकर महिलाओं और लड़कियों, प्रवासियों और शरणार्थियों और मानव तस्करी और शोषण के जोखिम वाले लोगों को लक्षित करना। 2023 में, रोकथाम के प्रयासों में 623,700 लोग शामिल थे।”

हम मानव तस्करी से मुक्त दुनिया का सपना देखते हैं। यह एक ऐसी अपील है जिसमें समाज, सरकार और कलीसिया के सभी स्तरों के नेताओं के साथ-साथ हम सभी को शामिल होना चाहिए। हमें सबसे कमज़ोर लोगों, खास तौर पर बच्चों को शोषण से बचाना चाहिए और तस्करी के शिकार बच्चों का समर्थन करना चाहिए। हम सभी को उम्मीद के दूत बनने के लिए बुलाया गया है। साथ मिलकर, हमारे कार्यों में करुणा के साथ जीवन को बदलने और मानव तस्करी से मुक्त दुनिया बनाने की शक्ति है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here