इथियोपियाई कलीसिया भूस्खलन क्षेत्र में राहत प्रयासों की अग्रिम पंक्ति में

वाटिकन न्यूज

अदीस अबाबा, सोमवार 29 जुलाई 2024 : दक्षिणी इथियोपिया के गोफा जोन में हुए दो विनाशकारी भूस्खलनों में मरने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जबकि प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता की सख्त जरूरत है।

केंचो शाचा गोजदी के सुदूर पहाड़ी इलाके में पहला भूस्खलन 21 और 22 जुलाई को भारी बारिश के कारण हुआ था और दूसरे भूस्खलन में वे लोग भी मारे गए जो लोगों को बचाने के लिए एकत्र हुए थे। अंतिम संख्या 500 से अधिक होने की उम्मीद है

गुरुवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर 257 हो गई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) के अनुसार, अंतिम संख्या 500 से अधिक होने की उम्मीद है, क्योंकि खोज दल सैकड़ों लापता लोगों को खोजने के लिए साइट पर खुदाई जारी रखे हुए हैं। हॉर्न ऑफ़ अफ़्रीका राष्ट्र में यह सबसे घातक भूस्खलन है, मानव जीवन के नुकसान के अलावा, इस आपदा ने, जो 50,000 से अधिक लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसमें विस्थापित व्यक्ति, घायल व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने अपना घर और आजीविका खो दी है।

उनमें से दो बस्तियों (केबल्स) के 5,776 परिवार हैं जिन्हें आश्रय की तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा, कुल 596 परिवारों को निकाला गया, जिनमें 1,367 बच्चे शामिल हैं, जो विशेष रूप से कमज़ोर हैं और जिन्हें तत्काल सहायता और देखभाल की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा कि स्थिति तेजी से बिगड़ रही है और चल रही बारिश से आगे भी भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है।

स्थानीय कलीसिया के सूत्रों ने फ़ीदेस एजेंसी को पुष्टि की है कि इस क्षेत्र में मानवीय स्थिति गंभीर है। इस सप्ताह की शुरुआत में गोफ़ा ज़ोन के लोगों को संबोधित एक पत्र में, इथियोपिया के काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीबीसीई) के अध्यक्ष, अदीस अबाबा के कार्डिनल बेरहानियस डेमेरेव सोराफिल ने आपदा को दुखद बताया, अपने प्रियजनों के नुकसान के लिए धर्माध्यक्षों की “हार्दिक संवेदना” व्यक्त की और प्रभावित सभी लोगों के लिए इथियोपियाई कलीसिया के “अटूट समर्थन” का आश्वासन दिया।

जमीन पर कठिन परिस्थितियों के बावजूद, इथियोपियाई काथलिक कलीसिया अपनी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से और अधिकारियों और अन्य मानवीय संगठनों के सहयोग से राहत और सहायता प्रदान करने के अपने प्रयासों को तेज कर रही है।

इस क्षेत्र में इसकी दीर्घकालिक उपस्थिति और नेटवर्क, कुशल सहायता वितरण में मददगार है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह जरूरतमंदों तक जल्दी और प्रभावी रूप से पहुंचे।

आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, खोज और बचाव कार्यों जैसी जीवन रक्षक गतिविधियों को प्राथमिकता दी गई है। कलीसिया बीमारी की रोकथाम और स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुंच सहित भौतिक सहायता के अलावा, पीड़ितों को आघात और तनाव से निपटने में मदद करने के लिए परामर्श सेवाओं का भी समर्थन कर रही है।

अपने संदेश में कार्डिनल सोराफिल ने देश के सभी काथलिकों और सद्भावना रखने वाले लोगों से अपील की कि वे चल रहे राहत प्रयासों में किसी भी तरह से योगदान दें।

दक्षिणी इथियोपिया हाल के महीनों में विशेष रूप से भारी बारिश और बाढ़ से त्रस्त है। जबकि भारी बारिश कई कारकों के कारण होती है, जलवायु परिवर्तन से घातक बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप भूस्खलन होता है।

