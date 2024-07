अर्जेंटीना के मिशनरी: युवाओं को हाशिए पर पड़े लोगों से मिलने की जरुरत है

सिस्टर मारिया जेसुस नीवा, पीएसएमसी

अर्जेंटीना, सेन्ज़ पेना, मंगलवार, 23 जुलाई 2024 (वाटिकन न्यूज) : हमें ऐसे युवा लोगों की आवश्यकता है,जो "वास्तव में 'अतिक्रमणकारी', गैर-अनुरूपतावादी हैं जो सेल फोन के गुलाम नहीं हैं, लेकिन जो मरिया की तरह दुनिया को बदलते हैं, दूसरों के लिए येसु को लाते हैं, दूसरों की देखभाल करते हैं, दूसरों के साथ भाईचारा समुदाय का निर्माण करते हैं, वे शांति के सपने महसूस करते हैं!” ये शब्द जो संत पापा फ्राँसिस ने 20 नवंबर, 2022 को एस्टी महागिरजाघऱ में देवदूत प्रार्थना का पाठ करने के दौरान कहे थे, अर्जेंटीना में युवाओं के एक समूह के बीच जीवंत हो उठा।

प्रेसिडेंज़ा रोके सैन्ज़ पेना (चाको प्रांत-अर्जेंटीना) शहर के दूरदराज के इलाकों में, युवाओं का एक समूह, ओपेरा डॉन ओरियोने की धर्मबहनों के साथ, 19 से 22 जुलाई 2023 तक एक मिशन में शामिल था जो उनके जीवन को बदल दिया। आज तक और सदा के लिये फल देता रहेगा। जो सेवा की यात्रा के रूप में शुरू हुई वह जल्द ही एक परिवर्तनकारी अनुभव बन गई, जहां दयालुता और करुणा के हर कार्य में सुसमाचार प्रचार का असली अर्थ प्रकट हुआ।

जो सेवा की यात्रा के रूप में शुरू हुआ था, वह जल्द ही एक परिवर्तनकारी अनुभव में बदल गया, जिसमें सुसमाचार प्रचार का सच्चा अर्थ हर अच्छे और करुणापूर्ण कार्य में प्रकट हुआ। दिन की शुरुआत से लेकर सूर्यास्त तक, ये युवा लोग अच्छे काम करने के लिए पूरी तरह से समर्पित थे।

उन्होंने पड़ोस के बच्चों के लिए कार्यशालाएँ आयोजित कीं, परिवारों के साथ प्रार्थना और चिंतन के क्षण साझा किए और उन लोगों की मदद की जिनके पास कोई संसाधन नहीं थे। प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, प्रेम और वास्तविक ध्यान से भरा हुआ था।

फिर भी, शारीरिक कार्यों से परे, जिस चीज़ ने वास्तव में स्थायी छाप छोड़ी, वह थी खुशी और सौहार्द की भावना जो हर साझा पल को चिह्नित करती थी। हँसी और मुस्कुराहट के बीच, इन युवाओं ने सेवा का असली सार खोजा। यह सिर्फ़ दूसरों के लिए काम करने के बारे में नहीं था, बल्कि वास्तव में मौजूद होने, जीवन और अनुभवों को उन लोगों के साथ साझा करने के बारे में था जिनकी वे सेवा करते थे।

सुकून एवं तारों भरी रातों में गहन और महत्वपूर्ण बातचीत जो अनंत काल के रहस्यों को फुसफुसाती हुई प्रतीत हुई। युवा लोगों ने विश्वास और आशा की अपनी कहानियाँ साझा कीं, उन लोगों के अनुभवों को ध्यान से सुना जिनकी वे सेवा कर रहे थे। अंतरंगता और जुड़ाव के उन क्षणों में, ऐसे बंधन बने जो समय और स्थान दोनों की सीमाओं को पार कर गए।

अपने कार्यों के माध्यम से, इन युवाओं ने दिखाया कि दूसरों की सेवा करना न केवल मसीह के संदेश को पहुँचाने का एक कुशल तरीका है, बल्कि खुशी और व्यक्तिगत उपलब्धि का एक अटूट स्रोत भी है। उन्होंने पाया कि उनका उदाहरण दूसरों को उनकी यात्रा का अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जहाँ भी वे जाते हैं, प्यार और आशा के बीज बोते हैं।

सोलह वर्षीय मिकीस ने परिवर्तन के अपने अनुभव को साझा किया। हिंसा, लड़ाई, हथियारों और नशीली दवाओं की मौजूदगी से चिह्नित उसका पड़ोस, उसका दैनिक परिदृश्य था।

मिकीस अपने दोस्तों के साथ परेशानी पैदा करते हुए सड़कों पर अपना दिन बिताता था। हालाँकि, एक दिन उसे अपनी पल्ली में "कसिना मी एस्पेरांज़ा" (मेरी आशा का घर) संगठन में जाने का निमंत्रण मिला, जो पड़ोस के युवाओं के लिए समर्पित था।

मिकीस अब पल्ली के युवा समूह में एक सक्रिय भागीदार है, जो सप्ताह में तीन दिन मिलते हैं और इसका उद्देश्य बच्चों को सड़कों से दूर रखना है।

वह “कसिना मी एस्पेरांज़ा” के साथ भी सहयोग करता है, जहाँ वह छोटे बच्चों की सहायता करता है। उसका काम खेलों का आयोजन करना और उन्हें सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें पता चले कि जीवन में और भी सकारात्मक विकल्प हैं। अपने जीवन के इस चरण में वह दूसरों की मदद कर सकता है और एक सकारात्मक रोल मॉडल बन सकता है।

कंडेला 14 साल की है और एक साधारण इलाके से आती है। अपनी पल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी भागीदारी समृद्ध करने वाली थी। प्री-यूथ और एक्सप्लोरर्स समूह में, वह बच्चों के साथ समय बिताती है, उन्हें एक ऐसी जगह प्रदान करती है जहाँ वे रविवार को एक साथ मिल सकते हैं। इसके अलावा, वह पल्ली के लोकगीत और उल्लास क्लब की सदस्य है।

इस मिशन में भाग लेने के लिए उसे जो प्रेरित किया वह था अज्ञात वास्तविकताओं का अनुभव करने का अवसर। परिवारों से मिलना, अलग-अलग लोगों से बात करना और उनके जीवन में सच्ची दिलचस्पी दिखाना उसके लिए एक संतुष्टिदायक अनुभव बन गया।

कंडेला जिस इलाके में जाती थी, वहां के लोगों की भावनाओं को समझ पाती थी, जिससे उसे उनके परिवारों के घरों में प्रवेश करने, प्रार्थना के पल साझा करने और विभिन्न पारिवारिक स्थितियों में सहायता करने का मौका मिलता था।

एक महत्वपूर्ण क्षण एक महिला से मिलने का था जिसने मिशनरियों की मेजबानी की, भले ही वे बहुत से थे ,वह उनके साथ अपनी पीड़ा साझा की। उसके भाई को न्यूरोलॉजिकल समस्या थी जिसके कारण उसे ऐंठन होती थी। उन्होंने एक साथ प्रार्थना की और उसके घर और उसके परिवार के लिए आशीर्वाद की याचना की।

इस मिशन ने कंडेला को अच्छे अनुभव दिए और इसे जारी रखने की बहुत इच्छा थी क्योंकि वह अपने अनुभव को संप्रेषित करना चाहती थी और अन्य युवाओं में उत्साह जगाना चाहती थी, उन्हें दूसरों के जीवन को उज्ज्वल बनाने की सुंदरता दिखाना चाहती थी, ताकि वे दूर से भी साथ महसूस कर सकें।

