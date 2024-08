הפטריארך פיצבאלה: עלינו להתמיד ולהתפלל עבור פיוס ושלום

הפטריארך הלטיני של ירושלים אבל בעקבות המלחמה במזרח התיכון שממשיכה לגרום סבל עצום, ומבקש מכולם להתמיד בתפילה למען הפיוס והשלום, במיוחד לקראת חג עלייתה של מרים.

מאת חדשות הוותיקן

כבוד הקרדינל פיירבטיסטה פיצבאלה, הפטריארך הלטיני של ירושלים פנה לנוצרים בארץ הקודש במסר אישי לקראת חגיגות חג עלייתה של מרים הבתולה, ב-15 באוגוסט.



בהודעתו הביע הפטריארך את מורת רוחו "מהמלחמה הנוראית" שגורמת לסבל עצום.



הוא מביע צער על כך, שלמרות חודשי המלחמה החולפים, המצב הנוכחי עדיין מלא בהרבה שנאה, טינה ואלימות שמקשה יותר ויותר על מציאת פתרונות לסכסוך שמשתולל במזרח התיכון.



הפטריארך פיצבאלה כותב כי "קשה לדמיין סיום לסכסוך הזה, שהשפעתו על חיי עמנו גדולה וכואבת מאי פעם."



הוא מדגיש כי "נעשה קשה יותר למצוא אנשים ומוסדות שאיתם יכול להתקיים הדיאלוג על יחסי שלום ועל העתיד" לנוכח המצב הנוכחי, שמסומן "באלימות רבה, והרבה כעס."

תפילות למרים הבתולה

למרות שהמצב נואש, הימים הבאים מציעים הזדמנויות להפוך את הגאות שבסכסוך, במיוחד בחג עלייתה של מרים הבתולה המבורכת השמיימה, ציין הפטריארך פיצבאלה.

הוא מזמין את כולם להתמיד ולהתפלל עבור הפיוס והשלום, להפקיד את תפילותינו להתערבותה של האם הקדושה בחג העלייה, לפני או אחרי חגיגת האוכריסטיה או בכל זמן אחר שמתאים.

"אני מקווה שהקהילות המקומיות, קהילות הנזירים והמקודשים ואפילו ממעט עולי הרגל שנמצאים איתנו להתאחד איתנו ברצון משותף עבור שלום שאותו אנחנו מפקידים בידי הבתולה הקדושה."

תפילות לשלום חייבות ללוות את מאמצינו בעזרה ובליווי של הסובלים, מציין הפטריארך פיצבאלה.

לנוכח מילות השנאה הרבות שאנחנו שומעים שנאמרות לעיתים קרובות מידי, הוא אומר, "אנחנו רוצים להציע את תפילתנו, שמורכבת מדברי פיוס ושלום."

תפילה לגבירתנו

לסיום, הפטריארך פיצבאלה נשא את התפילה הבאה לגברתנו לכבוד החג, כדי שבאמצעות התערבות שלה, "מרים הקדושה תפתח צוהר של אור לכולנו ולעולם כולו."

התפילה בשפה האנגלית:

O most glorious Mother of God, raised above the choirs of angels, pray for us with Saint Michael the Archangel and with all the angelic powers of heaven and with all the saints, to your most holy and beloved Son, our Lord and master.

Obtain for this Holy Land, for all His children and for all humanity the gift of reconciliation and peace. May your prophecy be fulfilled: the proud are scattered in the imaginations of their hearts; the mighty are overthrown from their thrones, and finally, the humble are raised; Let the hungry be filled with good things, the peaceful be recognized as children of God and that the meek may receive the earth as a gift.

May Jesus Christ, your Son, grant us this, He who exalted you today above the choirs of angels, who crowned you with the diadem of the Kingdom, and has placed you on the throne of eternal splendour. To him be honour and glory forever. Amen