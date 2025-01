USA: Kardinal Dolan hält Gebet bei Amtseinführung von Trump

Kardinal Timothy Dolan wird das Eröffnungs-Gebet bei der Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar sprechen. Dies gab Dolan jüngst in einem Interview bekannt. Der Erzbischof von New York hatte bereits im Jahr 2017 bei der damaligen Amtseinführung von Trump das Eröffnungs-Gebet gehalten.

Lesen Sie auch 04/01/2025 USA: Bischof startet “Laudato-Si-Projekt” kurz vor Präsidentschaftswechsel Die Diözese Lexington im US-Bundesstaat Kentucky hat ein ehrgeiziges Projekt zur Bewahrung der Schöpfung gestartet. Der sogenannte Laudato-Si’-Aktionsplan vereint alle 59 Pfarreien ...

„Der Präsident war so freundlich, mich zu bitten, das Eröffnungsgebet zu sprechen“, sagte Kardinal Dolan gegenüber dem Lokalsender PIX11 News in einem Interview zu Weihnachten. Der Kardinal sagt, er habe mit Trump, einem konfessionslosen Christen, über Glaubensfragen gesprochen. Dolan hatte bereits zuvor in einem Interview gesagt, dass der frühere und künftige Präsident „seinen christlichen Glauben ernst" nehme.

Attentate auf Trump

„Ich glaube an Präsident Trump und ich glaube, dass der Glaube wächst“, sagte der Kardinal. Er wisse auch nicht, „wie jemand ohne einen tiefen Glauben Präsident der Vereinigten Staaten sein kann“, so Dolan. Er erinnerte in dem Interview zudem an die beiden Attentatsversuche während Trumps Präsidentschaftskampagne 2024. „Ich glaube, er ist ein wenig wieder auferstanden." Trump wisse, dass dort „etwas Mystisches passiert ist“, so der Kardinal.

Am 13. Juli wurde Trump bei einer Kundgebung in Pennsylvania von einem Attentäter ins Ohr geschossen; ein Mensch wurde getötet; sechs weitere verwundet. Im September wurde ein Mann beschuldigt, ein Attentat auf Trump verüben zu wollen, als der Präsidentschafts-Kandidat in Florida Golf spielte. Der Mann wurde entdeckt, bevor er tätig werden konnte.

Dolan gehört zu jenen Geistlichen innerhalb der katholischen Kirche in den USA, die Trump während seiner ersten Amtszeit am nächsten standen. In den vergangenen Monaten äußerte er sich jedoch kritisch über Trump und warf ihm vor, „Flammen der Gewalt zu schüren". Zuletzt zeigte sich Dolan enttäuscht über die Weigerung der demokratischen Vizepräsidentin Kamala Harris, am „Al-Smith-Dinner", einer traditionsreichen Wohltätigkeitsveranstaltung der Erzdiözese von New York, teilzunehmen.

Als Präsident Joe Biden im Jahr 2021 sein Amt antrat, wurde das Eröffnungsgebet vom Jesuitenpater Leo J. O'Donovan gesprochen. Trump will auch an einem interreligiösen Gottesdienst am 19. Januar, dem Tag vor seiner Amtseinführung, teilnehmen.

(aciprensa/cna/pix11 news/katholisch.de - sst)