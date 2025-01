USA: Erzbischof Broglio pocht auf Menschenwürde

Als „zutiefst beunruhigend“ hat der Vorsitzende der US-amerikanischen Bischofskonferenz die Dekrete des neuen Präsidenten Donald Trump zur Behandlung von Einwanderern und Flüchtlingen, zur Auslandshilfe, zur Ausweitung der Todesstrafe und zur Umwelt bezeichnet.

Diese Politiken würden „negative Folgen“ haben und „den Schwächsten unter uns schaden“, so Erzbischof Timothy P. Broglio in einer Erklärung vom Mittwoch. „Wir hoffen, dass die Führung unseres Landes jene Handlungen überdenkt, die nicht nur die Menschenwürde einiger weniger, sondern die von uns allen missachten“, so der Vertreter der Bischofskonferenz weiter (USCCB). Zugleich betonte er, die katholische Kirche sei keiner politischen Partei zugeneigt – „unabhängig davon, wer im Weißen Haus sitzt oder die Mehrheit im Capitol Hill hat, bleibt die Lehre der Kirche unverändert“.

Trump hat in dieser Woche den Austritt seines Landes aus dem Pariser Klimaabkommen und der Weltgesundheitsorganisation WHO dekretiert. Er kündigte eine verstärkte Anwendung der Todesstrafe an. An der mexikanischen Grenze rief Trump den Notstand aus, um illegale Einwanderung zu stoppen, und ging mit seinen Dekreten zudem gegen die automatischen Staatsbürgerschaften für in den USA geborene Kinder von Einwanderern vor.

(pm – pr)