Polen: Zwei Millionen Menschen bei Prozessionen

In 905 Städten Polens haben am Dreikönigstag die traditionellen Prozessionen stattgefunden. Nach Angaben der Organisatoren nahmen zwei Millionen Menschen daran teil.

Etwa neunzig Prozent der Polen geben an, katholisch zu sein; damit ist Polen eines der katholischsten Länder der Welt. Von Rom aus hat auch Papst Franziskus beim Angelus am Dreikönigstag einen besonderen Gruß an die Teilnehmer der Prozessionen in Polen gerichtet; er hob hervor, dass „diese Initiativen Zeugnis für den Glauben ablegen“.

Die Tradition der Prozessionen zum Dreikönigstag ist in Polen allerdings noch relativ neu: Sie werden erst seit siebzehn Jahren ausgerichtet. In anderen Ländern Europas, darunter vor allem Spanien und Italien, gibt es diesen Brauch schon seit längerem. In Polen beteiligen sich auch viele Schulen an den Umzügen.

Warschau machte den Anfang

Allein in Warschau haben nach Angaben der Veranstalter 50.000 Menschen an der Dreikönigsprozession teilgenommen. „Eine so große Beteiligung an dieser Veranstaltung zeigt, wie sehr wir dieses Fest in Polen brauchen“, sagte der Warschauer Erzbischof Adrian Galbas gegenüber Vatican News. Warschau war 2008 die erste Stadt Polens, die eine solche Prozession organisiert hat.

