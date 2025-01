Polen: 24. Dezember in Polen künftig arbeitsfrei

Das Parlament des Landes hat beschlossen, dass der 24. Dezember künftig ein gesetzlicher Feiertag sein soll.

Am 1. Februar tritt ein Gesetz in Kraft, wonach künftig der Heilige Abend ebenso arbeitsfrei ist wie der erste und zweite Weihnachtsfeiertag. Im Gegenzug wird die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage im Dezember von zwei auf drei erhöht - auf insgesamt acht im Jahr.

Duda unterzeichnete doch

Umstritten an dem Parlamentsbeschluss war in Polen vor allem, ob Geschäfte an drei Adventsonntagen öffnen dürfen. Nach anfänglichen Bedenken unterzeichnete Staatspräsident Andrzej Duda das Gesetz schließlich doch. Polen ist somit nach Tschechien, der Slowakei, Bulgarien und Estland der fünfte EU-Staat, in dem der 24. Dezember arbeitsfrei ist. Insgesamt gibt es in Polen nun 14 gesetzliche Feiertage.

Dreikönigstag seit 2011 wieder arbeitsfrei

Zuletzt hatte das Parlament in Warschau 2010 den Dreikönigstag am 6. Jänner zum Feiertag erhoben. Er ist seit 2011 wieder arbeitsfrei, nachdem er 1960 abgeschafft worden war.

Seit 2020 durften zudem Geschäfte am Sonntag grundsätzlich nicht mehr öffnen - bis auf sieben festgelegte Sonntage pro Jahr. Das neue Gesetz erlaubt 2025 die Ladenöffnung am zweiten, dritten und vierten Adventsonntag. Fällt der vierte Adventsonntag auf den Heiligen Abend, fallen die verkaufsoffenen Sonntage auf den ersten, zweiten und dritten Advent.

(kna – pr)