Peru: Erzbischof von Lima ruft zu Wahrheitssuche bei Missbrauch

Nach den vom Vatikan bestätigten Disziplinarmaßnahmen gegen Kardinal Luis Cipriani hat der Erzbischof von Lima, Kardinal Carlos Castillo Mattasoglio, seine Unterstützung zugesichert.

Nach Missbrauchsvorwürfen gegen Cipriani hatte der Vatikan dem beschuldigten Kardinal unter anderem ein Aufenthaltsverbot in Peru auferlegt. Dieses Verbot sei immer noch in Kraft, bestätigte Vatikansprecher Matteo Bruni diese Woche.

In einer Erklärung zeigte sich der Erzbischof von Lima, Kardinal Carlos Castillo Mattasoglio, am Dienstag mit den Vatikanmaßnahmen einverstanden. Sie erinnerten „vor allem an den unendlichen Schmerz und das Leid, das die Opfer aller Arten von Missbrauch in unserer Kirche und in der Gesellschaft erfahren“, formulierte Castillo. Dieses Leid „zerreißt den Geist“ und „fordert zutiefst heraus“, es lade zu „persönlichen und kirchlichen Anstrengungen“ ein, um Betroffene zu hören, die Castillo als „Schrei Gottes“ bezeichnete.

Weg der Bekehrung

Kardinal Castillo ging in der Erklärung auf Widerstände gegen eine Aufklärung der Vorwürfe gegen Cipriani ein und kritisierte „Menschen und Institutionen, die sich weigern, die Wahrheit der Tatsachen und die Entscheidungen des Heiligen Stuhls anzuerkennen. Wir bitten alle, zur Vernunft zu kommen, durch einen Weg der Bekehrung, der den Verzicht auf eitle Rechtfertigungen, Eigensinn und Ablehnung der Wahrheit beinhaltet“, zitiert der Pressedienst „Sir" aus Castillos Erklärung.

Kardinal Castillo bekräftigte darin sein „volles Vertrauen“ in die kanonischen Strafverfahren und Instrumente des Heiligen Stuhles, die Fälle zu behandeln, und erklärte seine „feste und unwiderrufliche Unterstützung, Zusammenarbeit und Solidarität mit dem Heiligen Vater“.

Die spanische Zeitung „El Pais“ hatte über eine Missbrauchs-Anschuldigung gegen Kardinal Cipriani berichtet, der der katholischen Organisation Opus Dei angehört. Der Fall soll sich laut der Zeitung 1983 ereignet haben. Nachdem der Heilige Stuhl 2018 über die Anschuldigung informiert worden sei, habe man den Kardinal nach seinem altersbedingten Rücktritt 2019 mit Sanktionen belegt; unter anderem habe man Cipriani verpflichtet, sein Heimatland Peru zu verlassen.

Eine Reihe von Diziplinarmaßnahmen

Vatikansprecher Bruni bestätigte Anfang dieser Woche, dass dem Kardinal nach der Annahme seines Rücktritts als Erzbischof von Lima „eine Strafvorschrift mit einer Reihe von Disziplinarmaßnahmen in Bezug auf seine öffentliche Tätigkeit, seinen Wohnsitz und die Verwendung von Insignien auferlegt“ worden sei. Die betreffende Maßnahme sei von Cipriani „unterzeichnet und akzeptiert“ worden. Der 81-jährige, der jetzt in Madrid lebt, bezeichnete die Vorwürfe in einer Erklärung gleichwohl als falsch. „Ich habe weder ein Verbrechen begangen, noch habe ich 1983 irgendjemanden sexuell missbraucht, weder vorher noch nachher“, heißt es in einem am Sonntag veröffentlichten Text des ehemaligen Erzbischofs von Lima.

(sir/kna – pr)