Nigeria: Bestürzung über tödliche Schießerei in Kirche

Am Silvesterabend ist in einer Kirche in der katholischen Diözese Owerri ein junger Mann getötet worden, ein weiterer wurde verletzt. Das geht aus einem Statement der Diözese hervor. Als Tatverdächtiger wurde ein Priester verhaftet. Er soll geschossen haben, um die Jungen davon abzuhalten, Feuerwerkskörper in der Kirche anzuzünden.

„Die katholische Erzdiözese Owerri drückt ihr tiefes Bedauern über die Schießerei in der Silvesternacht in der katholischen Kirche St. Columbus in Amaimo aus, bei der ein junger Mann getötet und ein weiterer verwundet wurde", heißt es in der von Lucius I. Ugorji, Erzbischof von Owerri, unterzeichneten Botschaft vom 2. Januar, aus der der Fidesdienst zitiert. „Die Erzdiözese Owerri spricht den Hinterbliebenen ihr Beileid aus und betet für die ewige Ruhe der Verstorbenen und die baldige Genesung der Verletzten", heißt es in der Mitteilung weiter. „In der Zwischenzeit untersucht die Polizei den Vorfall und die Begleitumstände. Daher bitten wir die Gemeindemitglieder, Ruhe zu bewahren", heißt es abschließend. Schusswaffengebrauch mit Todesfolge Presseberichten zufolge hat die Polizei den Pfarrer der Gemeinde, den Priester Joseph Enyinaya, im Zusammenhang mit der Ermordung des Jungen verhaftet. Er soll am 31. Dezember auf den Jungen geschossen haben, nachdem er in der katholischen Kirche St. Columbus im Bezirk Amaimo Ikeduru im Bundesstaat Imo (Südostnigeria) Feuerwerkskörper gezündet hatte. Wie die Polizei im fraglichen Bundesstaat mitteilte, wurde der Verdächtige am 2. Januar festgenommen; eine Untersuchung des Schusswaffengebrauchs sei eingeleitet worden. Einem Zeugen zufolge gab der Priester bei dem Versuch, eine Gruppe von Jungen zu vertreiben, die in der Kirche Feuerwerkskörper abfeuerten, einige Schüsse in die Luft ab, verlor dann aber die Kontrolle über die Waffe und traf schließlich die Jungen. (fides - cs)