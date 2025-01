Nahost: Orthodoxe Christen feiern Weihnachten in Gaza - Bitte um Waffenstillstand

Orthodoxe Christen in Gaza bei einer Messe am 7.1.2025 (AFP or licensors)

Inmitten des Krieges haben orthodoxe Christen in Gaza-Stadt ihr Weihnachtsfest begangen. Sie baten um einen Waffenstillstand und beteten für Frieden.

Rund ein Dutzend Christen versammelte sich am 7. Januar in der festlich geschmückten Kirche des Heiligen Porphyrius im Herzen von Gaza-Stadt, während in ganz Palästina Kämpfe weitergingen. Gemeinsam mit Erzbischof Alexios von Tiberias beteten sie für Freunde und Familie und ein Ende des seit 15 Monaten andauernden Krieges.

Die Feiertage beschränkten sich auf Gebete, es gebe „keine Geschenke für Kinder oder irgendwelche Zeichen der Freude für Kinder an diesem Feiertag“, zitiert Ucanews einen der Gläubigen, Ramez al-Suri: „Wir hoffen und bitten alle Länder, zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen beizutragen. Seit 15 Monaten befinden wir uns im Krieg. Wir Christen bitten immer um Frieden. Und wir beten für Liebe und Frieden für alle und dafür, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird.“

Laut dem Bericht halten sich aktuell etwa 1.100 Christen verschiedener Konfessionen im Gazastreifen auf, der seit dem Terrorangriff der militanten Palästinensergruppe Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 unter israelischem Beschuss steht. Auch die Kirche des Heiligen Porphyrius in Gaza-Stadt wurde dabei teilweise beschädigt. Dabei kamen im Jahr 2023 18 palästinensische Christen ums Leben.

Papst Franziskus hatte in seiner Weihnachtsansprache zu einem Waffenstillstand und zu Frieden in Nahost aufgerufen und die katastrophale humanitäre Lage in Gaza angeprangert. Die israelische Militäroffensive ist eine Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 auf Israel, bei dem 1.208 Menschen ums Leben kamen und zahlreiche Geiseln genommen wurden, die meisten davon Zivilisten. Seitdem hat Israel den Gazastreifen angegriffen und zehntausende Menschen dort getötet, die meisten davon Zivilisten. Das palästinensische Gesundheitsministerium spricht von 45.885 Toten.

