Papst Franziskus mit dem Fürstenpaar von Monaco im Juli 2022

Monaco: Das Heilige Jahr beginnt am Samstag

Im Fürstentum Monaco startet das Heilige Jahr am kommenden Samstag. Das kündigte Erzbischof Dominique-Marie David jetzt in einem Video an.

Lesen Sie auch 19/04/2024 Schweizer Nuntius auch Papstbotschafter im Fürstentum Monaco Erzbischof Martin Krebs, Apostolischer Nuntius in der Schweiz und in Liechtenstein, wird zusätzlich Papstbotschafter im Fürstentum Monaco. Das gab der Vatikan an diesem Freitag ... David will zunächst eine Messe auf dem Vorplatz der Kathedrale zelebrieren und dann eine Prozession ins Innere des Gotteshauses anführen. Für das Heilige Jahr kündigt er zahlreiche Pilgerfahrten aus seinem Erzbistum nach Rom an. Katholische Bevölkerungsmehrheit Papst Franziskus führt 2025 in Rom ein ordentliches Heiliges Jahr durch. Dazu sind fünf Heilige Pforten in der Ewigen Stadt geöffnet. Auf der Ebene der Ortskirchen wurde das Heilige Jahr in der Regel schon Ende des vergangenen Jahres feierlich eingeleitet. Etwa neunzig Prozent der Einwohner des Fürstentums Monaco sind katholisch. Das Erzbistum hängt direkt vom Heiligen Stuhl ab. (sir/vatican news – sk)

