Libanon: Armeechef Aoun neuer Präsident

801 Tage nach dem Ausscheiden von Michel Aoun hat der Libanon einen neuen Präsidenten. Damit wird eine seit Monaten immer wieder erhobene Forderung maronitischer Christen im Land erfüllt.

99 von 128 Abgeordneten des Parlaments stimmten am Donnerstag im zweiten Wahlgang für den Chef der libanesischen Armee, Joseph Aoun. Trotz Namensgleichheit ist er nicht mit seinem Vorgänger verwandt. Zwölf frühere Versuche einer Präsidentenwahl waren jeweils am notwendigen Quorum gescheitert.

Joseph Aoun steht seit 2017 an der Spitze der libanesischen Armee. Am Freitag wird er 61 Jahre alt. In der Politik gilt er als Neuling, zugleich aber als bevorzugter Kandidat der USA und Saudi-Arabiens im jahrelangen Ringen um eine neue Staatsspitze für das krisengeschüttelte Land.

Als Armeechef war er zuletzt für die Überwachung der Ende November in Kraft getretenen Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Südlibanon verantwortlich. Das israelische Außenministerium gratulierte in einer ersten Reaktion zur Wahl Aouns und äußerte die Hoffnung auf eine Besserung der Beziehungen.

Zeit der Umwälzungen

Er trete sein Amt in einer Zeit großer Umwälzungen in Nahost an, sagte Aoun bei der Vereidigung und forderte eine neue politische Vision für den Libanon. Die schiitischen Kräfte im Land hatten ihre Unterstützung laut Medienberichten zunächst dem maronitischen Christen und Vorsitzenden der libanesischen christlichen Marada-Partei, Suleiman Frangieh, zugesichert. Dieser zog seine Kandidatur am Ende zurück.

Der Präsidentensitz war seit Ablauf der Amtszeit von Präsident Michel Aoun im Oktober 2022 vakant. Zudem wird das Land seit 2022 von einer Interims-Regierung geführt, da bisher keine Regierungsbildung gelang. Mit der Wahl eines neuen Präsidenten können nun auch ein neuer Ministerpräsident sowie ein Kabinett ernannt werden.

Nach dem festgelegten Religionsproporz muss der libanesische Staatspräsident maronitischer Christ sein, der Ministerpräsident Sunnit und der Parlamentspräsident Schiit. Auch das Amt des Armeechefs ist nach dem libanesischen Nationalpakt maronitischen Christen vorbehalten. Aoun ist der vierte Armeechef Libanons, der Präsident wird.

(kna – sk)