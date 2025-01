Laos: Katholisch-buddhistischer Gipfel

Die Führung des buddhistischen Zentralverbands von Laos hat sich mit Katholiken aus dem apostolischen Vikariat von Vientiane getroffen.

Lesen Sie auch 01/11/2024 Kirche in Laos: „Ein kleines Wunder“ „In Laos gibt es große Schwierigkeiten, mit der Außenwelt zu kommunizieren“ – und das ist nur eine von vielen Schwierigkeiten, mit denen sich die kleine katholische Ortskirche ...

Es war die erste buddhistisch-katholische Begegnung in Laos auf dieser Ebene. Die Teilnehmer des Treffens auf dem Gelände des „Wat Pha That Luang“ bekräftigten die Freundschaft und Zusammenarbeit beider Seiten. Während der jüngsten Überschwemmungen in Laos haben Freiwillige aus verschiedenen Religionen - Buddhisten, Christen, Muslime und Baha'i - zusammengearbeitet, um den Betroffenen Hilfe zu bringen.

Erste interreligiöse Begegnung auf dieser Ebene

Nach der Begegnung besuchte die katholische Delegation die buddhistische Universität „Wat Ong Teu Mahavihan“. Etwa 65 Prozent der Bevölkerung in Laos sind Buddhisten; es gibt im Land ungefähr 30.000 buddhistische Mönche. Katholiken machen noch nicht einmal ein Prozent der Bevölkerung aus; die meisten von ihnen stammen ursprünglich aus Vietnam.

(asianews – sk)