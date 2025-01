Kongo: Bischof von Goma warnt vor „humanitärer Katastrophe“

Rebellen an diesem Mittwoch in Goma (AFP or licensors)

Soldaten der kongolesischen Armee und der mit ihr verbündeten Milizen haben sich laut Agenturen diesen Mittwoch aus der strategisch wichtigen Stadt Goma im Osten des Landes zurückgezogen. Rotes Kreuz und UNO-Einrichtungen sprechen von vielen Toten auf den Straßen der Stadt. Mehrere Viertel sind seit letztem Freitag ohne Wasser und Strom, da die Leitungen während der Kämpfe beschädigt wurden.

Lesen Sie auch 29/01/2025 Papst fordert Frieden für Kongo Papst Franziskus hat eindringlich zur Beendigung der Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo aufgerufen. Bei der Generalaudienz an diesem Mittwoch im Vatikan appellierte das ...

Wichtige Teile der Hauptstadt der kongolesischen Provinz Nord-Kivu, darunter seit Dienstag der internationale Flughafen, stehen mittlerweile unter Kontrolle der Rebellengruppe „Bewegung des 23. März“ (M23). Dennoch wird in mehreren Vierteln nördlich von Goma noch gekämpft. Das berichtet die Nachrichtenagentur efe unter Berufung auf anonyme Zeugen aus Goma. Geschäfte, Märkte und Unternehmen bleiben geschlossen, der Verkehr ist fast völlig zum Erliegen gekommen.

Tote auf den Straßen

Die Eskalation des Konflikts hat zu Unruhe in der Hauptstadt Kinshasa und zu verstärkten Spannungen mit dem Nachbarland Ruanda geführt, da die Regierung des Kongo die ruandische Regierung beschuldigt, die M23 zu unterstützen. Die bewaffneten Aktivitäten der M23 begannen im November 2021 mit Blitzangriffen auf die kongolesische Armee in Nord-Kivu. Seit 1998 herrscht im Osten der Demokratischen Republik Kongo trotz der Präsenz der UN-Friedensmission (Monusco) ein Konflikt, der von Rebellenmilizen und der Armee angeheizt wird.

Flüchtlinge überschreiten am Montag die Grenze von der Region Goma nach Ruanda

Bischof warnt vor „humanitärer Katastrophe“

Der Bischof von Goma, Willy Ngumbi, ruft in einer Erklärung „zum absoluten Respekt vor dem menschlichen Leben und der privaten und öffentlichen Infrastruktur“ auf. Berichte aus der Stadt mit etwa zwei Millionen Einwohnern sprechen von Plünderungen; bei Bombenangriffen seien in der Neugeborenenabteilung des städtischen Krankenhauses mehrere Neugeborene in ihren Brutkästen getötet worden.

Bischof Ngumbi zeigt sich in seiner Erklärung auch empört über eine „wahllose Bombardierung eines Flüchtlingslagers“, die zu vielen Toten geführt habe. In Goma ereigne sich eine „humanitäre Katastrophe“. Er bitte alle, „den Schutz des Lebens und den Zugang aller zu grundlegenden Dienstleistungen zu gewährleisten und sexuelle Gewalt zu verhindern“. Klerus, Ordensleute und Gläubige sollten „jedem, der in Not ist, die notwendige Hilfe zukommen lassen“.

(diverse – sk)