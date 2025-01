Erneute Provokationen bei Kloster im Kosovo

Auch über 20 Jahre nach dem Ende des Krieges brodeln die ethnischen Konflikte im Kosovo weiter. Vor einem serbisch-orthodoxen Kloster kam es nun zu Provokationen. Nicht der erste Vorfall dieser Art an der Stätte.

Der langjährige Konflikt im Kosovo bleibt ein Brandherd. Am Wochenende teilte das Bistum Raszien-Prizren mit, dass Unbekannte vor einem Kloster in Banjska die Initialen der Kosovarischen Befreiungsarmee (UÇK) in den Schnee geschrieben hätten. Die Aktion habe Verunsicherung bei den dort lebenden Menschen ausgelöst und man habe die Nato-Truppen und die EU-Mission in Kenntnis gesetzt.

Die serbisch-orthodoxe Kirche hat politische Provokationen im Umfeld von Klöstern im Nordkosovo verurteilt. „Wir rufen alle zuständigen Behörden dazu auf, sich verantwortungsvoll um den Schutz des Banjska-Klosters, seiner Bruderschaft und all jener zu kümmern, die an diesem Zufluchtsort spirituellen Trost finden", so der Aufruf der Diözese. Insbesondere appelliere man an internationale Vertreter, dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Die UÇK hatte im Kosovokrieg (1998/99) im Bündnis mit der Nato gegen serbische Truppen gekämpft und die serbische Provinz in die Unabhängigkeit geführt. Nach dem Krieg wurde die UÇK entwaffnet, derzeit müssen sich aber mehrere Anführer des ultranationalistischen Verbundes wegen Kriegsverbrechen an der serbischen Minderheit vor einem Sondergericht in Den Haag verantworten. Serbien erkennt weiterhin nicht die Unabhängigkeit des Kosovo an.

Bereits tödlicher Vorfall am Kloster

Nicht zum ersten Mal steht das Kloster von Banjska im Fokus der politischen Spannungen zwischen Serben und Albanern im Kosovo. Im September 2023 hatten sich serbische Extremisten nach einem Überfall auf das Dorf Banjska hinter der Klostermauer verschanzt. Bei dem Gefecht mit Kosovos Sicherheitskräften starben drei Angreifer und ein Polizist.

