Tschechien: Kardinal Koch wird Ehrendoktor

Der Präfekt des vatikanischen Dikasteriums für Ökumene, Kardinal Kurt Koch, hat „für seinen Beitrag zur Entwicklung der Theologie“ das Ehrendoktorat der Prager Karlsuniversität erhalten.

Lesen Sie auch 31/12/2024 Gedenken an Benedikt XVI.: In Ewigkeit von Gott geliebt sein Unter diesem Motto stand die feierliche heilige Messe, die der Ökumene-Verantwortliche des Vatikans, Kardinal Kurt Koch, zum zweiten Todestag von Benedikt XVI. in der Krypta des ...

Die Überreichung fand am Mittwoch in der Großen Aula des Karolinums in Anwesenheit von Rektorin Milena Kralickova sowie zahlreicher Repräsentanten des akademischen und kirchlichen Lebens statt.

Vor dem Festakt führte der Gast aus Rom im Erzbischöflichen Palais auf dem Hradschin mit den Bischöfen Böhmens und Mährens eine Diskussion zum Thema „Der Bischof und die Einheit der Christen - ein ökumenisches Vademecum“. Die Verleihung des Ehrendoktorats war von den drei Prager Theologischen Fakultäten - der Katholischen, Evangelischen und Hussitischen - gemeinsam beantragt worden.

„Wissenschaft von Gott, aber auch Bindeglied zwischen Glauben und Verstand“

Nach der Verleihung hielt der Kurienkardinal einen Vortrag über „Sinn und Sendung der christlichen Theologie“, in dem er die Bedeutung der Karlsuniversität als Brücke zwischen Ost und West hervorhob und ihrer Tradition Anerkennung zollte, die bis zu Papst Klemens VI. 1347, im Jahr vor ihrer Gründung, zurückreiche.

Die Theologie solle eine „Wissenschaft von Gott, aber auch ein Bindeglied zwischen Glauben und Verstand“ sein, sagte Koch. Sie trage Verantwortung „nicht nur für das Verständnis Gottes, sondern auch die Beziehung zum ganzen Menschsein und seinem Sinn“, trage zum Dialog mit anderen Wissenschaften bei und stärke den universalen Humanismus.

Dreikönigsfeiern in Prag

Gottes Gegenwart gemeinsam bezeugen

Besonderes Augenmerk schenkte der vatikanische „Ökumene-Minister“ der Überwindung der Unterschiede zwischen den Kirchen. Er rief auf zur „gemeinsamen Bezeugung der Gegenwart des lebendigen Gottes“ und zitierte Papst Benedikt XVI. (2005-2013) über die Notwendigkeit des Dialogs zwischen Gläubigen und Agnostikern. Beide bedürften einander - der Glaube suche eine tiefere Erkenntnis, während der Agnostiker nicht aufhören dürfe, die Wahrheit zu suchen. Abschließend drückte Koch die Überzeugung aus, dass die Theologie ein „untrennbarer Bestandteil des akademischen Lebens“ sei, „der zur Entwicklung der Wissenschaft und zur Kultivierung des menschlichen Geistes beiträgt“.

Zwischen 1950 und 1990 war in der Tschechoslowakei jegliche Theologie von der Universität verbannt gewesen. Eine besondere Bedeutung hat das Ehrendoktorat der Karlsuniversität für Kurt Koch auch insofern, als der Schweizer KIrchenmann aus einem Kernland der Reformation stammt und die Prager Universität mit ihrem Rektor Jan Hus eine Keimzelle der Reformation in Böhmen war. Das Motto „Die Wahrheit siegt“ ist ein fester Bestandteil des tschechischen Selbstverständnisses und ziert unter anderem die Standarte des Präsidenten.

(kap – sk)