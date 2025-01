Indien: Viele Tote nach Massenpanik bei Hindu-Fest

Bei einer Massenpanik vor Tagesanbruch sind am Mittwoch in Indien mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Premierminister Narendra Modi sprach den Angehörigen der Tragödie im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh sein Beileid aus.

Viele weitere Personen wurden beim Hindu-Fest Maha Kumbh Mela durch eine Menschenmenge verletzt, die eine Polizeiabsperrung durchbrochen habe, berichteten indische Medien.



Der 29. Januar gehört wegen einer bestimmten Planetenkonstellation zu den heiligsten Tagen des Hindu-Festes. An diesem Tag führen in Safrangelb gekleidete heilige Männer Millionen Menschen zu einem rituellen Bad im Zusammenfluss von Ganges und Yamuna.



Das vom 13. Jänner bis 26. Februar dauernde Hindu-Fest in Prayagraj - ehemals Allahabad - gilt mit mehr als 400 Millionen erwarteten Pilgern als die größte religiöse Veranstaltung weltweit. Die Maha (Große) Kumbh Mela findet nur alle zwölf Jahre statt. In den Jahren dazwischen wird kleiner gefeiert.

(kap – gs)