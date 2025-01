Kapelle auf historischem Segelschiff wird zu Jubiläumskirche

Die Kapelle des Segelschiffes „Amerigo Vespucci“ wird eine Jubiläumskirche für das heilige Jahr, erklärte Erzbischof Santo Marcianò in einem Pressestatement.

Das italienische Segelschiff „Amerigo Vespucci“ befindet sich gerade auf einer Tournee um die Welt. Der historische Dreimaster wurde 1931 gebaut und auf den Namen des italienischen Entdeckers „Amerigo Vespucci“ getauft. Das Schiff tourt seit 2023 als Kulturbotschafter Italiens um die Welt.

Im Kontext des Heiligen Jahres 2025 wurde die Kapelle an Bord des Seglers vom italienischen Militärbischof Santo Marcianò als Jubiläumskirche ausgeschrieben, verkündete die Pressestelle des Schiffs. Damit ist das Schiff nun ein schwimmendes Pilgerziel. Die Kapelle an Bord der „Amerigo Vespucci“ soll eine Jubiläumsstätte „für heilige Pilgerfahrten und für fromme Besuche bei ihrer Missionen auf See“ sein, so die Pressemitteilung.

Wenn Katholiken eine der Jubiläumsstätten besuchen und dort beten, werden alle ihre Sünden vollkommen erlassen. Papst Franziskus hatte die Diözesanbischöfe ermächtigt, heilige Stätten in ihren Diözesen zu benennen, um Gläubigen den Sündenerlass zu ermöglichen.

Weltreise der Vespucci

Auf ihrer weltweiten Reise hat die „Amerigo Vespucci“ unter anderem in Los Angeles, Tokio, Darwin (Australien), Singapur, Mumbai (Indien), Doha (Katar), Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) und Halt gemacht und wird ihre Reise in Jeddah (Saudi-Arabien) beenden.

Der Erzbischof erinnerte daran, dass katholische Seelsorger seit Bau des Schiffes jede Reise geleiten und „still, aber sehr wirksam das geistliche Leben der Besatzung begleiten. Sie werden dies in diesem Jahr des Jubiläums der Hoffnung auf besondere Weise tun.“

(ucan - ms)