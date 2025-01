Erste Präfektin: Stärkung von Ordensleuten in leitender Funktion

Die Ordensfrau und Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz sieht in der Ernennung der ersten Präfektin durch Papst Franziskus auch eine Stärkung von Ordensleuten in leitenden Funktionen.

Mit der Berufung von Schwester Simona Brambilla zur Präfektin des Ordensdikasteriums habe der Papst Franziskus „zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen“, sagte Kaschner im Interview des Domradio Köln. Einerseits wolle Franziskus die Position der Frau in leitenden Rollen in der Kirche stärken, andererseits sei ein Thema bei der Weltsynode gewesen, auch Ordensleute mit leitender Funktion zu stärken. Er habe sozusagen „zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen“.

Bei der Weltsynode, an der Kaschner teilgenommen hatte, sei deutlich geworden, dass Papst Franziskus in erster Linie das Miteinander in der Kirche ein Anliegen sei. Dabei gehe es nicht so sehr um Macht und Hierarchie, „sondern um eine Ergänzung von verschiedenen Fähigkeiten, von verschiedenen Charismen", erklärte Kaschner. „Und da scheint es mir so zu sein, dass er mit dieser Entscheidung einen großen Schritt in die Zukunft gegangen ist."

Papst Franziskus hatte am 6. Januar 2025 die italienische Ordensfrau Simona Brambilla zur Präfektin des Dikasteriums für die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens ernannt. Damit wird erstmals eine Frau eine Vatikan-Behörde leiten. Zuvor besetzte sie als Sekretärin den zweithöchsten Posten des Dikasteriums.

(domradio - pr)