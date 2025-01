Brasilien: Weniger Tötungsdelikte im Jahr 2024

38.075 Tötungsdelikte wurden insgesamt verzeichnet und somit sechs Prozent weniger als im Vorjahr, wie brasilianische Medien am Samstag (Ortszeit) berichteten. Ein Grund dafür ist laut Experten die Konsolidierung der Herrschaft krimineller Organisationen, was zu weniger Konflikten zwischen den konkurrierenden Banden führt.

Zudem habe es in den vergangenen Jahren höhere Investitionen in den Sicherheitsbereich gegeben. Darüber hinaus beschränkte das Oberste Gericht 2020 die Möglichkeit von Polizeiinterventionen in Armenvierteln, was zu weniger Feuergefechten zwischen Banden und der Polizei führte. Die Datenreihe wird seit 2015 erhoben. Im Jahr 2017 wurde mit 60.374 Tötungsdelikten die bisher höchste Zahl registriert. Seit 2020 nehmen die Zahlen kontinuierlich ab. 2023 waren es 40.768 Tötungsdelikte. Somit lag die Tötungsrate pro 100.000 Einwohner bei 19,3 Fällen. Im vergangenen Jahr waren es dann 17,9 Tötungsfälle pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: In Deutschland liegt diese unter einem Fall pro 100.000 Einwohnern.

Mehr als 6.000 Tötungen durch die Polizei

Nicht in der Statistik enthalten sind allerdings die Tötungen durch die Polizei. In 2024 tötete die Polizei 6.028 Personen, ebenfalls 6 Prozent weniger als im Vorjahr. Seit 2020 - 6.511 Fälle wurden registriert - ist auch hier die Zahl konstant rückläufig. Die nun vom Justizministerium veröffentlichten Zahlen sind jedoch nicht komplett. So haben die beiden bevölkerungsreichsten Gliedstaaten Sao Paulo und Rio de Janeiro ihre Daten von Dezember 2024 nicht eingereicht. Auch aus anderen Gliedstaaten liegen keine endgültigen Zahlen für Dezember vor, weshalb die endgültigen Zahlen für das vergangene Jahr höher liegen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wies in einer Stellungnahme darauf hin, dass rund 80 Prozent der von der Polizei getöteten Personen eine dunkle Hautfarbe haben. In vielen Fällen gebe es keine legale Rechtfertigung für die Tötungen. Laut Organisation gab es einen besonders starken Anstieg von Tötungen durch die Polizei im bevölkerungsreichsten Gliedstaat Sao Paulo. Zwischen Januar und September 2024 hätten diese ihm 55 Prozent zugenommen.

(kna - sst)