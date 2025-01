Brasilianische Ordensfrau mit 116 Jahren ältester Mensch der Welt

Die Brasilianerin Inah Canabarro Lucas gilt nun als ältester Mensch der Welt. Die 116 Jahre alte Ordensfrau übernahm den Titel am Wochenende von der Japanerin Tomiko Itooka, die bereits am vergangenen Wochenende gestorben war, wie Guiness World Records mitteilte.

Lesen Sie auch 05/01/2025 Nuntius in Südsudan: Volk voller Widerstandskraft und Glaubensstärke Der päpstliche Vertreter in dem afrikanischen Land, Erzbischof Séamus Patrick Horgan, hat in den letzten Tagen die Diözese Malakal an der Grenze zum Sudan besucht. Er zeigt sich ...

Canabarro Lucas wurde am 8. Juni 1908 in in Sao Francisco de Assis in Brasilien geboren. Erst mit 17 Jahren wurde sie getauft. Nach einem zwischenzeitlichen Aufenthalt in Uruguays Hauptstadt Montevideo lehrte sie ab 1930 Portugiesisch und Mathematik in Tijuca bei Rio de Janeiro. Im Alter von 26 Jahren legte sie 1934 ihr Ewiges Gelübte für den Orden der Kongregation der Teresianischen Schwestern ab. Seit 1980 lebt sie im Privizialhaus des Ordens in Porto Alegre.



Zu ihrem 110. Geburtstag 2018 erhielt sie ein Grußschreiben von Papst Franziskus samt einer Urkunde, die inzwischen im Haus des Ordens ausgestellt ist. Im Jänner 2021 ließ sie sich gegen Covid-19 impfen. Dennoch steckte sie sich 2022 mit Corona an, überstand die Erkrankung jedoch als älteste bekannte Person der Welt.



Canabarro Lucas ist schon die zweite Ordensfrau, die den Titel ältester Mensch der Welt hält. Zwischen dem 19. April 2022 und dem 17. Januar 2023 galt die französische Vinzentinerin Lucile Randon als älteste Person. Sie starb im Alter von 118 Jahren und 340 Tagen.

(kap - cs)