USA: Bischöfe trauern über Amoklauf an christlicher Schule

Landesweit hat ein Amoklauf an einer christlichen Schule im Bundesstaat Wisconsin für Entsetzen gesorgt. Auch Bischöfe äußern ihr Beileid über den Vorfall.

Ein mutmaßlicher Amoklauf erschüttert die Vereinigten Staaten. Polizeiangaben zufolge schoss am Montag eine 15-Jährige in einer christlichen Schule um sich. Das Mädchen war selbst Schülerin der „Abundant Life Christian School“ in Madison, Wisconsin. Ums Leben kamen mindestens zwei Personen sowie das Mädchen, hinzu kommen mehrere Verletzte.

In einer Stellungnahme drückte der Bischof der Diözese Madison, Donald Hying, sein Beileid aus. „Wir (…) beten für Heilung für diejenigen, die verletzt sind und Trost für die Familien, die den herzzerreißenden Verlust eines geliebten Menschen zu beklagen haben“, so Hying. Auch der Erzbischof von Denver, Samuel Aquila, äußerte sein Beileid in einer Nachricht. „Beten wir für die Toten und Verwundeten der Abundant Life Christian School in Madison“.

(kap – fl)