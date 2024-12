UNO: „Rückkehr von Flüchtlingen würde Syrien überfordern“

Syrer im Innenhof der Omayyaden-Moschee in Damaskus nach dem Sturz des Assad-Regimes (ANSA)

Eine groß angelegte Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien würde das Land derzeit überfordern. Sie könnte sogar den Konflikt nach dem Sturz von Präsident Baschar al-Assad anheizen.

Lesen Sie auch 13/12/2024 Deutsche Bischöfe: Debatte über Syrien-Rückkehr völlig unangemessen Flüchtlingsbischof Heße findet, dass die Erwartung schneller Rückführungen an der Realität vorbeigehe. Man müsse den Übergangsprozess unterstützen und die Chance auf nachhaltigen ...

Das sagte die Leiterin der „Internationalen Migrations-Organisation“, Amy Pope, am Freitag nach ihrer Rückkehr von einer Reise nach Syrien. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk schätzt, dass in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 eine Million Menschen nach Syrien zurückkehren werden. Einige europäische Länder haben bereits Asylanträge für Syrer eingefroren.

„Wir glauben, dass die Rückkehr von Millionen von Menschen zu Konflikten in einer bereits fragilen Gesellschaft führen würde“, so Pope. „Wir befürworten keine Rückkehr im großen Stil. Die Gemeinden sind, offen gesagt, noch nicht bereit dafür, die Vertriebenen aufzunehmen.“ Sie forderte die Regierungen auf, „jegliche Pläne zur Rückführung von Menschen zu bremsen“.

Amy Pope

Angst vor neuer Flüchtlingswelle

Pope hält es für möglich, dass in nächster Zeit einige Gemeinschaften aus Syrien fliehen könnten, weil sie unsicher sind, wie das Leben unter den neuen Behörden für sie aussehen würde. Wörtlich sagte sie: „Wir haben von Gemeinschaften gehört, zum Beispiel von der christlichen Gemeinschaft, die noch nicht geflohen ist, aber sehr besorgt über die nächsten Monate ist und sichergehen will, dass sie nicht zur Zielscheibe von Angriffen wird.“

Syrische HTS-Rebellen hatten am 8. Dezember die Kontrolle über Damaskus übernommen und Assad gezwungen, nach mehr als 13 Jahren Bürgerkrieg zu fliehen und die jahrzehntelange Herrschaft seiner Familie zu beenden. Die Vereinigten Staaten, andere westliche Mächte und viele Syrer begrüßten den Sturz Assads, aber es ist nicht klar, ob die HTS eine strenge islamische Herrschaft durchsetzen oder sich flexibel zeigen wird.

Freitagsgebet in Damaskus

Lesen Sie auch 12/12/2024 D: Jeder fünfte Schutzsuchende kommt aus Syrien Der Umbruch in Syrien hat die Debatte über die hier lebenden Geflüchteten neu entfacht. Aber wie viele sind das überhaupt? Neue Zahlen könnten zur Versachlichung der oft ...

Viele Unsicherheiten

Unter Syrern ist die Befürchtung weit verbreitet, dass die neue Regierung zu einer strengen religiösen Herrschaft tendieren, Minderheiten an den Rand drängen und Frauen vom öffentlichen Leben ausschließen wird. Es wird erwartet, dass hochrangige US-Diplomaten an diesem Freitag in Damaskus das erste offizielle Treffen Washingtons mit den neuen De-facto-Machthabern Syriens unter der Führung der HTS abhalten werden.

(reuters – sk)