Ukraine: Weihnachten im Luftschutzkeller

Wegen massiver Raketenangriffe haben Christen in Kyiv Weihnachten im Luftschutzkeller der Auferstehungskathedrale gefeiert.

Lesen Sie auch 25/12/2024 Ukraine: Kurienkardinal Krajewski feiert Weihnachten im Kriegsgebiet Der päpstliche Almosenpfleger, Kardinal Konrad Krajewski, hat am 24. Dezember in der Ukraine eine neue Armenküche eingeweiht und die Weihnachtsmesse in einem der vom Krieg ...

Großerzbischof Swjatoslaw Schewtschuk zelebrierte die Messe im Bunker der Kyiver Kathedrale und bemühte sich darum, den Gläubigen Mut zu machen: „Weihnachten zu feiern bedeutet heute, mit eigenen Händen zu spüren, dass das Licht, das Christus uns schenkt, stärker ist als die Dunkelheit“, zitiert Sir den ukrainischen Kirchenvertreter.

Der Großerzbischof erinnerte in seiner Weihnachtspredigt an „diejenigen, die die Wunden des morgendlichen Anschlags in Charkiw in Flammen erleben, in den Städten und Dörfern der Süd-, Ost- und Westukraine“. Er gedachte auch der Soldaten, die das Land verteidigen, der Tätigen im Gesundheitsdienst sowie der Binnenflüchtlinge, Obdachlosen und Todesopfer des Krieges.

Am 25. Dezember waren zahlreiche russische Raketen und Drohnen über der Ukraine niedergegangen. Massiv getroffen wurde zunächst die Stadt Charkiw im Osten des Landes sowie danach auch andere Regionen. Die Kiewer Luftwaffe berichtete zugleich, sie habe über die Hälfte der Geschosse abfangen können.

Papstappell für Frieden

Papst Franziskus hatte in seiner Weihnachtsbotschaft beim Segen Urbi et Orbi zum Frieden für die Ukraine aufgerufen: „Die Waffen sollen in der gemarterten Ukraine schweigen! Habt den Mut, die Tür für Verhandlungen sowie für Gesten des Dialogs und der Begegnung zu öffnen, um zu einem gerechten und dauerhaften Frieden zu gelangen.“ Der päpstliche Almosenpfleger, Kardinal Konrad Krajewski, hat am 24. Dezember in der Ukraine eine neue Armenküche eingeweiht und die Weihnachtsmesse in Fastiw, rund 80 Kilometer südwestlich von Kyiv, gefeiert.

