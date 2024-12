Singapur: Erzbischof Nicholas Chia ist tot

Symbolbild (AFP or licensors)

Er war für seine Spiritualität und seinen interreligiösen Dialog bekannt. Nun ist Nicholas Chia, der erste einheimische Erzbischof von Singapur, verstorben.

„Als Hirte der Herde betonte er die Bedeutung der Spiritualität für die Katholiken“, heißt es in einem Gedenken vonseiten der Diözese über Nicholas Chia, der am Dienstag verstorben ist. Der „Volkspriester“, wie er auch genannt wurde, war von 2001 bis 2013 Erzbischof von Singapur.

Verschiedene Persönlichkeiten haben in den letzten Tagen ihre Dankbarkeit für Chias Wirken zum Ausdruck gebracht. Unter ihnen ist der Premierminister von Singapur, Lawrence Wong, der ihn als einen festen Pfeiler der katholischen Gemeinschaft bezeichnete. Auch der Imam Syed Hassan unterstrich dessen Engagement für den interreligiösen Dialog.

Die Feier zum Gedenken an den Verstorbenen findet diesen Samstag in der Kathedrale des Guten Hirten statt. Im Anschluss daran wird der Leichnam in einer Einrichtung im Bezirk Mandai eingeäschert. Papst Franziskus hatte erst im September den Stadtstaat besucht.

(asianews – fl)