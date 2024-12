Proteste vor dem Regierungssitz in Georgien (AFP or licensors)

Renovabis besorgt über Entwicklung in Georgien

Das deutsche Osteuropa-Hilfswerk Renovabis ist davon überzeugt, dass die akute Krise in Georgien nur durch Dialog und durch eine Vermittlung von außen beigelegt werden kann. Bei den Menschen in dem Kaukasus-Land dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass den westlichen Staaten die gefährliche Lage in Georgien egal sei.

Mit dieser Einschätzung hat sich am Dienstag der Hauptgeschäftsführer des Osteuropa-Hilfswerks Renovabis, Thomas Schwartz, zu Wort gemeldet. In der Pflicht sieht der Priester nun „internationale Initiativen – insbesondere auch von der Europäischen Union.“ Seit fast zwei Wochen gehen Männer und Frauen in Tbilisi und anderen georgischen Städten jeden Tag auf die Straße. „Sie stehen auf für eine demokratische Zukunft und gegen den Aufschub eines möglich gewesenen Beitritts in die Europäische Union“, so Schwartz. Der Renovabis-Chef, der erst vor kurzem Projekte in Georgien besucht hat, konstatiert: „Das georgische Volk ist derzeit zerrissen. Die Gewalt gegen Demonstranten und Andersdenkende muss sofort enden und die demokratischen, rechtsstaatlichen Werte wie Meinungs- und Demonstrationsfreiheit müssen gewährleistet werden.“ „Die Gewalt gegen Demonstranten und Andersdenkende muss sofort enden“ Mit Sorge sieht Renovabis auch auf die unsichere Situation der lokalen Caritas durch das sogenannte Transparenzgesetz. „Sollte dadurch die Arbeit eingeschränkt oder gar ganz eingestellt werden, würde es die Armen, Kranken, Alten und Ausgegrenzten in der Gesellschaft hart treffen“, sagte der Renovabis-Hauptgeschäftsführer. Die sozialen Angebote der Caritas seien schließlich nur durch finanzielle Unterstützung aus dem Ausland möglich. „Die Bundesregierung und die Europäische Union müssen sich jetzt umso mehr für Georgien engagieren, ihren Einfluss geltend machen und weiter glaubwürdig eine europäische Perspektive für das Land aufzeigen.“ (pm - gs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

